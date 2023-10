Anna Dasí és la directora de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs: s’estrena este curs en el càrrec, però assegura que la responsabilitat no li ve «de noves», doncs ja va formar part de l’anterior equip directiu, aleshores com a vicedirectora. Va arribar al centre ara fa cinc anys però porta en la docència des de 2005, gairebé dos dècades.

Dasí és llicenciada en Filologia Catalana, pel que és professora de Valencià, assignatura que li agradava molt, junt amb Ciències Socials, quan era ella qui estudiava.

També les carreres d’Humanitats, a més del contacte amb la gent jove, doncs sempre participava en acampades i era monitora de temps lliure, recorda. D’ahí, possiblement, li vingué la vocació i també el vessant pedagògic i les ganes de contribuir a la formació de les generacions més joves, reflexiona.

Sobre la direcció d’un centre, opina que «qui opta voluntàriament a un càrrec d’estes característiques, ho fa per un compromís, per a fer bé la tasca i facilitar-la als companys».

«Al final és una responsabilitat professional: u creu que pot millorar la situació del centre, aportar coses productives i afavorir el bon funcionament de les classes. És una tasca vocacional, són ganes de fer les coses bé perquè el centre cresca i l’alumnat reba la millor atenció», afegix.

Tot i que l’inici de curs sempre és intens, la directora del centre d’Alaquàs —amb ESO, Batxillerat, FP i FPB— reconeix que, en una direcció, no hi ha descans «els 365 dies a l’any, cal estar sempre al peu del canó».

«Atendre els problemes de l’alumnat i el professorat; revisar documentació; respondre les peticions de la conselleria —perquè som treballadors de l’Administració—; vore els dubtes i les necessitats de les famílies, donar classe...» són algunes de les obligacions que enumera la directora.

«Intentem solucionar els conflictes com venen, el més ràpid possible, per a facilitar la feina dels companys», afegix.

I este és, de fet, un dels punts que Dasí destaca sobre la direcció: «Tant el meu equip com jo som del parer que de la nostra feina depén que els 89 companys i companyes del centre puguen treballar bé». També té clar que la tasca de direcció «no és d’una persona, sinó d’un equip», destaca.

«Els centres no funcionen per una persona, sinó perquè un grup de persones se compromet i tot el món va a una. Per sort jo tinc gent molt vàlida», defensa.

Un treball per al futur

Anna Dasí és molt conscient que, «a la llarga», la tasca del docent «és per al futur», i li emociona vore com estudiants que van passar per l’institut, en l’actualitat són companys de claustre. «Són exalumnes del centre que ara són professors; vore l’evolució dels nostres alumnes, que ja estan integrats en la vida social i que són ciutadans de primera, és molt d’agrair, ja que pots viure en directe el fruit del teu treball», assegura.

Com tots els directors i directores, Anna Dasí compagina esta responsabilitat amb la docència, tot i que el càrrec comporta una reducció d’hores. «Intente que les meues tasques no afecten la qualitat de les classes, perquè l’alumnat no ha de notar la diferència, han de rebre sempre la millor docència», defensa.

En este sentit, no creu que per ser directora l’ambient a classe siga diferent, o impose més a l’alumnat. Dasí pensa que no influïx: «és alumnat que ja he tingut anteriorment i em coneixen d’una manera més propera, jo no percep que hi haja diferència».

Quant a un repte que se marca per al futur de l’IES Clara Campoamor —on se formen quasi 700 estudiants, amb horari de matí i vesprada—, la directora desitja que el centre s’expandisca més enllà dels murs de les aules.

«Els últims anys hem crescut molt en cicles i ens agrada la idea de fer comunitat educativa, integrant tant l’alumnat d’estudis obligatoris com postobligatoris, famílies, personal del centre, agents socials... volem tindre projecció en l’àmbit local i que tot el món vulga participar», apunta.