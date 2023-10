L’ alumnat de 1r d’ESO de l’IES Sorts de la Mar de Dénia va organitzar la seua particular «Festa de l’Escaldà». Per primera vegada, al centre van posar en marxa el forn d’escaldar que tenen i que està declarat BIC (Bé d’Interés Cultural), per ser dels pocs forns d’escaldar que hi ha a la Marina, expliquen des de l’institut.

Realitzada el 22 de setembre, a l’activitat va col·laborar l’Associació de Veïns de Jesús Pobre, que van ajudar als i les estudiants a conèixer de primera mà tot el procés d’elaboració de la pansa —amb aigua bollint, amb lleixiu o sosa, herbes...— i la importància històrica que va significar la seua elaboració per a Dénia. Tanmateix, el projecte va més enllà doncs al centre també esperen emprar, en un futur, el seu propi raïm. «Encara enguany, no hem pogut escaldar amb els ceps del nostre parterre del jardí cultural i sostenible donació del ‘Celler Les Freses’, però el curs que ve de segur ja tindrem moscatell de producció pròpia», apunten des del centre. L’activitat la van monitoritzar des de l’FP Bàsica de Jardineria i d’Administració, també del PDC. Durant la jornada, l’alumnat també va elaborar coques tradicionals dolces —amb panses—, i salades —amb embotit de la Marina Alta—; i al pati es va desenvolupar una partida de pilota valenciana organitzada pel departament d’Educació Física. «L’activitat pretén que el nostre alumnat siga coneixedor de la riquesa històrica i tradicional del nostre territori», apunten des de l’institut.