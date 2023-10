Sovint, quan es parla de fomentar la lectura, ens venen al cap les lectures literàries. Les famílies transmeten l’amor als llibres a través de contes publicats en àlbums magníficament il·lustrats, el professorat posa a l’abast dels xiquets i de les xiquetes narracions infantils i juvenils, de vegades també llibres de poesia i de teatre, i a les biblioteques els llibres de ficció són els més abundants

Però no tots els llibres que són literaris, també hi ha llibres de temàtica històrica, esportiva, musical o gastronòmica, entre altres. I llibres científics, que divulguen coneixements de disciplines distintes. Llibres, i també revistes, que convé conéixer en el món escolar.

Llegir ciència és important, perquè una societat informada dels avanços científics és capaç de valorar-ne la importància i, en conseqüència, comprén millor la utilitat de la investigació i la necessitat de reclamar una major inversió.

Per això, als centres escolars s’ha de fomentar també la lectura d’obres no literàries i tindre present la lectura de textos científics. Per sort, cada vegada tenim més llibres de coneixements al nostre abast i adaptats a les diferents edats de l’alumnat.

Per a l’Educació Secundària i per a Batxillerat tenim, per exemple, una revista magnífica que publica la Universitat de València dirigida excel·lentment per Martí Domínguez: la revista 'Mètode', de la qual acaba d’aparéixer el número cent díhuit.

La revista 'Mètode' publica en cada número un monogràfic amb articles que tracten sobre un tema comú. L’últim número, per exemple, està dedicat als primats, amb articles molts interessants sobre l’evolució dels primats, el comportament social o les interrelacions entre els humans i els primats.

A més, hi ha altres articles sobre el canvi climàtic, l’escassetat dels minerals sobreexplotats o la transició energètica.

Són temes que, sens dubte, poden interessar els joves i que fan de 'Mètode' un recurs didàctic per al professorat que hauria d’estar disponible en tots els centres.