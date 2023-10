CaixaBank Dualiza i FPInnovación pretenen impulsar les iniciatives emprenedores relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i comprometre als estudiants en la solució dels reptes globals com l’erradicació de la pobresa, la preservació del planeta, o l’elevació de la qualitat de vida i les oportunitats de totes les persones.

Per això, com en cursos anteriors, han impulsat el Hackathon #reODS—una marató d’innovació— per a alumnat d’FP en el qual, durant dos dies, l’alumnat es posarà a prova treballant en equip a través de l’eina Proofhub, practicant metodologies actives i emprant l’aprenentatge basat en projectes.

El hackathon serà el dilluns i dimarts —9 i 10 d’octubre—, i tindrà com a base els 17 ODS, a partir dels quals l’alumnat d’FP haurà de desenvolupar les seues idees. L’activitat cerca mobilitzar el talent dels joves per a inspirar en ells «l’esperit emprenedor relacionat a les ODS, i també per a poder veure la possibilitat i potencial de l’emprenedoria social, a més de l’ajuda que poden oferir ells mateixos amb el seu talent a tota la ciutadania», apunten des de l’organització.

L’activitat és enformat en línia, les inscripcions es fan a través de www.caixabankdualiza.es i www.fpinnovacion.com/hackaretods poden participar tots els estudiants d’FP que desitgen endinsar-se en l’àmbit de l’emprenedoria social relacionada amb els ODS.