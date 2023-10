Amb l’inici del nou any escolar, l’Oceanogràfic de València ha presentat la seua oferta educativa per al curs 2023-24, dissenyada per a fomentar la conservació i el respecte per la biodiversitat marina. Esta oferta està dirigida a estudiants d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius i universitaris, així com a alumnes amb diversitat funcional que desitgen explorar el fascinant món marí.

Com a novetats educatives destacades d’este curs, enguany l’Oceanogràfic presenta dues noves experiències educatives que prometen submergir als estudiants en l’apassionant món de la conservació marina. La primera és el recorregut «Viatge amb Nemo i Dori», en el qual els alumnes aprendran sobre el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, l’emblanquiment de corals, el mascotisme i la sobrepesca, així com les pràctiques per a protegir les espècies.

La segona experiència nova és el «Passeig per l’Albufereta de l’Oceanogràfic». Es tracta d’un viatge pels llacs exteriors del centre en el que els estudiants podran observar de prop espècies com el sivert, el pot blanc, l’escórpora, la fotja banyuda o el xarxet marbrenc, entre altres. També es coneixeran espècies com la tortuga d’estany, l’ofegabous o el samaruc i el fartet.

Paral·lelament, l’Oceanogràfic continua oferint recorreguts adaptats a cada nivell educatiu, des d’expedicions fins a ‘viatges’ als pols i exploració del Mediterrani, amb l’objectiu d’inspirar als estudiants a respectar i protegir el medi ambient.

A més, tots els programes educatius es complementen amb recursos materials i didàctics, incloent-hi mostres biològiques i exemples de fem marí, així com recursos digitals, com a vídeos explicatius, per a brindar una experiència educativa completa i enriquidora sobre la biodiversitat marina i la importància de la seua conservació.

El missatge de respecte i protecció de la naturalesa és el denominador comú d’«Els viatges de l ‘Oceanogràfic». Així per a cada etapa educativa —Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat—, l’aquari oferix uns recorreguts adaptats a cada nivell. Amb l’Expedició Express, l’alumnat podrà conéixer les instal·lacions més rellevants de l’aquari i aprendre les curiositats més característiques narrades per un dels educadors del centre.

Conéixer l'Arca de la Mar

Per altra banda, el «Viatge als Pols» presenta un recorregut per l’Àrtic i l’Antàrtic per a conéixer als pingüins i als mamífers marins que habiten en l’Oceanogràfic, mentre que amb el «Viatge pel Mediterrani», l’aquari acosta les prades de posidònia, els xicotets taurons i la protecció de la mar a tots els escolars.

L’alumnat també té possibilitat d’embarcar-se en el «Viatge del Tauró» per a aprendre sobre els esquals, la seua alimentació i la seua reproducció, així com les seues amenaces. En el «Viatge de la Tortuga», en el qual descobrirà els quelonis que habiten l’Oceanogràfic; i en l’activitat «Viatjant amb Marina», les i els escolars recorreran les instal·lacions on cohabiten tortugues marines amb diferents espècies i es visitarà l’ARCA de la Mar, l’hospital de tortugues marines on s’han recuperat més de 600 animals.

Finalment, per a 3r de Primària a 2n de Batxillerat, l’equip educatiu de l’Oceanogràfic oferix una «Immersió en l’aquari»: una visita a la zona tècnica del centre per a veure de prop el treball diari dels cuidadors, en un recorregut exclusiu per la ‘guarderia’ de peixos, el sistema de filtració i la zona superior del túnel de taurons, amb l’objectiu de presentar a l’alumnat la problemàtica ambiental com la sobrepesca, els microplàstics o la contaminació.

Jornada del Docent

Com és tradició cada curs, l’Oceanogràfic convida als educadors a la «Jornada del Docent», que es duran a terme el dissabte 25 de novembre de 2023 i el 17 de febrer de 2024. És un esdeveniment durant el qual es presenta l’oferta didàctica i s’oferix una visita guiada als professors per les instal·lacions, a més de fer diversos tallers educatius. Per a més informació, el professorat pot comunicar-se amb el departament d’Educació de lceanogràfic a través de la web corporativa.