CaixaBank Dualiza i l’associació de centres FPEmpresa han llançat este curs la VII Convocatòria d’Ajudes Dualiza, per a l’impuls de projectes de Formació Professional, presentats per centres educatius acompanyats d’empreses, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge dels estudiants a través de la seua participació en el seu desenvolupament.

Com cada any, CaixaBank Dualiza i FPEmpresa busquen impulsar les iniciatives que aporten un valor afegit tant a les persones com a les organitzacions de l’entorn, que revertisca en una major especialització i competitivitat. El termini de presentació de projectes està obert fins el pròxim dilluns (23 d’octubre) i el tràmit s’ha de fer telemàticament. L’evaluació de les propostes es realitzarà durant el mes de novembre.

Els projectes poden ser presentats per centres educatius públics o privats d’FP, per a qualsevol cicle educatiu de FPB, Grau Mitjà o Grau Superior sempre que es duga a terme juntament amb empreses i altres entitats col·laboradores. Cada projecte podrà presentar-se a una de les tres possibles modalitats o categories: Empresa i/o entitat proformadora; Investigació o innovació; i Desenvolupament de projectes en xarxa, apunten des de l’organització. En total, la convocatòria destinarà un total de 400.000 euros als millors projectes que fomenten la col·laboració entre centres educatius i empreses i, a més, des d’una perspectiva innovadora.

Recentment, CaixaBank Dualiza i FPEmpresa van reunir en el CIFP Mislata a prop de 40 de representants de centres educatius valencians per a explicar-los els punts principals per a participar en la Convocatòria d’Ajudes Dualiza. A l’acte van assistir el coordinador territorial de CaixaBank Dualiza, Ricard Guillem, així com el coordinador de FPEmpresa Mariano Monzó, que van recordar que ja s’han finançat 200 iniciatives amb dos milions d’euros.