El CIPFP Ausiàs March de València ha guanyat el VII Premi Aliança per a l’FP Dual pel seu projecte desenvolupat en el Grau Superior en Comerç Internacional, en la modalitat d’FP Dual Flexible. En concret, ha rebut el guardó estatal per la seua tasca, enfocada en una millor inserció laboral, la gran aposta per l’anglés i el seu compromís amb les empreses i l’alumnat. Aquest projecte, sota el nom d’«FP Dual, un viaje hacia el futuro», recull tres propostes a les quals deuen la seua victòria. Així ho explica Ana Mª Navarro, cap d’Estudis i Coordinadora FP Dual al centre públic, que també destaca «el sistema de gestió interna en el centre, relacionat amb la millora de la inserció laboral i les estratègies per a fer-ho», comenta. A més, han aplicat a les empreses que es presenten per a l’FP Dual uns paràmetres de control per a donar suport a la contractació.

Una de les propostes que més pes té dins del projecte és la millora de la competència lingüística en anglés, com ha destacat Alberto Pérez, vicesecretari del CIPFP Ausiàs March i docent del cicle. Aquesta aptitud, amb una demanda molt alta per part de les empreses, també ajuda al fet que l’alumnat accedisca a beques de programes de mobilitat, com ara l’Euro Trainee, permet que els alumnes puguen viatjar per posar en pràctica les seues capacitats. Així mateix, el projecte col·laboratiu amb Valenciaport també és destacable per al CIPFP, ja que l’Autoritat Portuària de València escull a quatre centres de Formació Profesional perquè els alumnes tinguen la possibilitat de realitzar part de la seua formació a l’empresa. Per exemple, una de les places que s’ofereix és la del perfil de logística portuària. La qualitat d’aquesta formació es veu reflectida en alumnes com Daniel Barberà, «un alumne estrela que és l’exemple d’un bon treball», afirma Alberto Pérez, ja que Barberà, ha obtingut una beca ICEX-Vives i actualment viu a Miami (EUA). D’altra banda, cal recordar que, per la nova llei, tota la Formació Professional ha de tindre un caràcter dual. «Açò és un pas més cap a la concepció que és una formació compartida entre les empreses i els centres educatius», afirma Guillem Salvans, un dels creadors de l’Aliança per a l’FP Dual, una xarxa d’empreses, institucions i centres educatius per impulsar els cicles i que, entre altres iniciatives, premia centres com el valencià. En aquest cas, també han valorat precisament això, que l’Ausiàs March ha fet un correcte canvi i revisió del currículum; un factor essencial per aconseguir el premi.