Cada vegada és més freqüent l’aparició d’articles i de textos reflexius a la premsa i a les xarxes socials sobre la preocupant falta de comprensió lectora que tenen els nostres xiquets i xiquetes.

Una deficiència que s’observa també, en proporcions inquietants, en una bona part de l’alumnat dels nivells superiors de l’Educació Primària i de l’Educació Secundària, i, fins i tot, també en l’educació superior universitària. Des del món educatiu, s’alcen veus que alerten de la necessitat d’introduir canvis en el currículum educatiu per reforçar l’aprenentatge lector i per ampliar totes aquelles activitats i accions que fomenten la lectura.

Sens dubte, l’ampliació del currículum educatiu amb nous conceptes, amb la introducció necessària dels valors i amb un ús més quantitatiu de les tecnologies informàtiques ha fet que el professorat es trobe amb una excessiva càrrega de temes a impartir en un temps limitat. I això fa que a penes puga plantejar-se treballar res més enllà del que hi ha als llibres de text que utilitza.

Però aquesta última és una acció que ha demostrat no ser eficaç. El professorat ha de seleccionar els temes a treballar i valorar què és el que realment importa per a un bon aprenentatge. I no hi pot haver un bon aprenentatge sense l’adquisició de l’hàbit de la lectura. Un hàbit que facilita la millora de la comprensió lectora. Quan més llig un alumne, més augmenta la seua capacitat d’entendre allò que llig.

Per tant, és necessari dedicar-li més temps i amb molta més calma i paciència a la lectura en les escoles i formar també el professorat en actiu i el futur professorat estudiant de Magisteri en estratègies de foment lector. S’han de planificar plans d’estudi universitari que tinguen com a objectiu fer lectors els futurs ensenyants.

I, sens dubte, una bona practicar és portar a les universitats docents amb experiència que exposen les seues experiències d’animació lectora que complementen la formació teòrica necessària que s’ha d’adquirir a la universitat.