La del Centre Educatiu Gençana i Miguel Calatayud és una relació —o quasi millor dit, amistat— que ve de lluny. El centre concertat i l’artista solen col·laborar en molts projectes, com són el mític carnaval literari o l’agenda anual del centre, esdeveniments clau del dia a dia en l’escola. Com a mostra i agraïment d’este treball conjunt, Miguel Calatayud (Aspe, 1942) protagonitza l’agenda d’este 2023-24, ja que a més de ser el seu dissenyador, com ha fet diversos cursos, també és el seu il·lustrador. Així, els seus dibuixos protagonitzen les planes de cada mes.

Tanmateix, també ha sigut l’artista que el curs passat van estudiar els alumnes a classe, en un projecte de centre que va finalitzar amb l’exposició «Manojos, manos y ojos» que es va desmuntar recentment, i on es recopilaven treballs i publicacions que tenien els dibuixos de Calatayud com a protagonistes. «Miguel Calatayud treballa amb nosaltres des de fa moltíssims anys, per això vam voler fer-li un reconeixement, junt amb l’editorial Kalandraka», explica Virginia Pardo, llicenciada en Belles Arts i mestra, a més de la coordinadora d’Infantil i Primària.

«Vam buscar tot d’ell: llibres, catàlegs d’exposicions, els seus primers còmics, cartells, imatges, històries... no només de l’últim que ha fet, sinó de tots els seus períodes, que són molt diferents», explica la docent. En el projecte se van centrar, sobretot, els estudiants de 5é i 6é de Primària, però d’una manera o altra es va involucrar tota l’escola.

En el projecte, els xiquets i les xiquetes han llegit i, sobretot, dibuixat molt, i han fet il·lustracions inspirant-se i aprenent de les de Calatayud. Així, a més de preparar l’exposició, també van recrear personatges de l’il·lustrador i van fer altres nous, deixant-los al «bosc» que hi ha a l’escola.

«Fa molts anys tenia certs prejudicis i em donava molt de respecte, perquè no sabia si els xiquets entendrien dibuixos tan complexos, però ha sigut un treball minuciós, enriquidor, que t’obri un nou món... quan ell t’ho explica, ja no veus l’art de la mateixa manera, educa l’ull i el pensament i la forma de mirar», diu la mestra. I és que, Calatayud —amb la seua personal manera de treballar entre geomètrica i picassiana— va visitar el centre, per a vore l’exposició i dialogar amb els estudiants que havien analitzat la seua trajectòria artística.

Sense «dibuixos ingenus» per als infants

Precisament, el creador gràfic reconeix a Aula que les seues il·lustracions —molt presents en la literatura infantil i juvenil i en col·leccions tan mítiques com «El Barco de vapor»—, tenen «una certa dificultat de percepció». «Tot i que coste un poc dir-ho, sempre busque allunyar-me d’allò vulgar, perquè els xiquets i xiquetes tenen dret a què se’ls oferisca un producte amb molt de respecte i ben pensat». «No són dibuixos ingenus i delicats, que siga per a xiquets no vol dir que no puguen tindre una lectura adulta», defén.

Vore tot el treball que han fet al Gençana ha sigut, per a ell, «molt grat i prou emocionant». «Estic molt agraït per este detall. Va ser un xicotet homenatge, que me va sorprendre. Va tindre un punt íntim, carinyós i amistós», assegura. Des del centre, a més de l’exposició, també li van preparar més sorpreses —com un concert de jazz—, amb la presència d’amics i representants de l’editorial Kalandraka.

Sobre els dibuixos de l’alumnat, destaca que «no van copiar, sinó reinterpretar, però me reconeixia en ells». A més, assegura que l’exposició era «menuda per les limitacions d’espai, però cuidadíssima». Cal recordar que l’artista té ara una exposició al Centre del Carme, «Trànsit il·lustrat», que va ser prorrogada fins este diumenge.

Motivació per a trobar-se amb l'alumnat

Per a Calatayud, sempre hi ha una motivació per a trobar-se amb l’alumnat. Tot i les seues limitacions físiques, va de tant en tant a Gençana i, per exemple, fa tallers a les classes de Plàstica. Intenta transmetre, entre altres coses, l’essència de la creació. «M’interessa que no s’avorrisquen, que hi haja una motivació il·lusionant. Jo els dic ‘ara no hi ha res, però després ja no estarà la pàgina o l’ordinador en blanc’. Eixe sentit de la creació és importantíssim; no copiar, sinó que siguen ells els qui inventen», reflexiona sobre el seu objectiu quan entra a una aula.

«Quan treballen en grup hi ha moltes idees diferents, i veuen com la imaginació de cadascú dona un resultat diferent i això estimula la seua voluntat de creació», apunta.

«A la meua generació no ens formaren visualment i ho hem anat adquirint; fins i tot les Matemàtiques les explicaven amb paraules, quan tenen molt de dibuix i geometria», lamenta.

Per això, s’alegra quan entra en un centre com el Gençana, que treballa l’art de manera transversal. «L’escola està, fonamentalment, per aportar cultura. Al Gençana, mires per on mires, en qualsevol mur i hi ha art, fotografia i poesia, i Miguel Calatayud està molt present. No pot haver-hi una escola sense això, hui dia cal ensenyar per a ser crítics», afegix Virgina Pardo.