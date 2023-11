La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura acaba de llançar la cinquena edició de la campanya «Llegim?». Es tracta d’una invitació a la lectura en l’àmbit escolar i familiar i que es vehicula a través de les escoles i les biblioteques valencianes. Va dirigida bàsicament a l’alumnat matriculat en els nivells de 2n i de 3r de Primària, encara que, com es lògic, el material elaborat es pot aprofitar també per a altres cursos inferiors i superiors.

La campanya es concreta en tres accions. La primera és la publicació d’una revista que té com a objectiu fomentar la lectura mitjançant l’ús de cançons tan conegudes com “La Masereta” de Dani Miquel, “Les gotes d’aigua” d’Aitana Ferrer o “Pataxula torna a salpar” de Bertomeu. També hi ha altres cançons de Trobadorets, Trobaversos, Marcel el Marcià, El corral de la Pepeta i Ramonets, a més de poemes de Fina Girbés i de Maria Dolors Pellicer i un còmic de Teresa Broseta amb dibuixos de Viv Campbell. Textos que es complementen amb jocs i manualitats, a més de consells pràctics i recursos digitals al llarg de les pàgines. Tot això fa que la publicació siga un recurs molt útil per a compartir a l’escola o en família un temps dedicat a la lectura i al joc.

La revista és gratuïta i es distribueix entre els centres escolars i les biblioteques perquè es regale a l’alumnat dels cursos als quals va dirigida la campanya i als usuaris lectors. En total se’n repartiran més de 100.000 exemplars i és una campanya que compta amb el suport de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. S’ha de destacar l’excel·lent qualitat de les il·lustracions, com també de la maquetació.

La segona acció és la creació d’un espai web propi (www.llegim.org) on hi ha més jocs i activitats per a fer en família. I, finalment, la tercera acció és l’exposició «Llegim», formada per 16 panells enrotllables que se cedeix gratuïtament a les entitats que vulguen exhibir-la al seu local.