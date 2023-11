La Càtedra STEAM del Consell Social de la Universitat Politècnica de València (UPV) convoca la cinquena edició el programa Up! Steam, enfocat en alimentar la vocació científica dels més menuts, potenciant projectes dreamers i convidant-los a ser part d’un emocionant viatge cap a la tecnologia del futur.

El concurs anima als alumnes de la Comunitat Valenciana, entre 10 i 18 anys (de 5é de Primària a 2n de Batxillerat), a ser agents de canvi a través de la tecnologia. Amb el lema «Tecnologia i Intel·ligència Artificial al servei de la Societat», el projecte vol que l’alumnat responga als desafiaments actuals, utilitzant ferramentes per al desenvolupament de productes, prototips, espais o serveis a fi de facilitar l’accés a la tecnologia a totes les persones. Així, enguany,posa un èmfasi especial en la vocació tecnologia. «Els reptes desafiaran la ment dels més menuts i els insten a ser part de l’avantguarda tecnològica», explica la presidenta del Consell Social, Mónica Bragado.

El concurs pertany a la Càtedra STEAM del Consell Social de la UPV, que té com a objectiu cultivar i estimular vocacions científiques i tecnològiques entre els joves, preparant futurs professionals en camps científics i tecnològics, amb la intenció de contribuir al progrés i la innovació en la societat. «La Intel·ligència Artificial, el Big Data, la programació, la robòtica o la ciberseguretat, són exemples de disciplines que obrin grans horitzons en el futur laboral dels joves, alhora que donen resposta a la creixent demanda d’aquests perfils en l’àmbit empresarial», exposa Bragado. En l’edició del curs passat, va comptar amb prop de 8.000 alumnes de més de 400 centres educatius, provinents de les províncies d’Alacant, Castelló i Valencia.

Es pot participar per grups i les inscripcions per a este curs estaran obertes fins al 10 de gener. A partir d’eixe moment s’hauran de fer arribar els projectes, que poden fer-se amb Scratch o Arduino, per exemple.