Com cada 15 de novembre, l’Oceanogràfic de València està de festa, ja que Kylu, la cria de beluga, està d’aniversari: hui complix set anys. Per a celebrar-ho, els seus cuidadors li han preparat una gran festa en la qual no falta el pastís de gelatina i gel, ingredients favorits del «menut».

Durant estos set anys, Kylu ha estat aprenent del seu entorn. Els constants jocs amb la seua mare, Yulka, junt amb el treball diari dels cuidadors, que li estimulen mitjançant les carícies i el contacte directe, han permés a l’equip de veterinària de l’aquari, situat en la Ciutat de les Arts i les Ciències, revisar-lo cada dia per a assegurar el seu benestar.

El treball en equip ha sigut essencial per a assegurar l’èxit d’esta cria, que supera els 500 quilos, mesura ja més de quatre metres, i menja prop de 25 quilos de peix al dia. El dia a dia amb ell es basa en el joc, l’estimulació i l’aprenentatge perquè col·labore voluntàriament en les revisions mèdiques, les anàlisis i els controls veterinaris.

La imaginació dels seus cuidadors no té límits i són capaços de procurar-li joguets adaptats a l’enriquiment de l’animal, com boies amb mànegues de bomber, «meduses» i «barrets», que són com una boia partida que Kylu es posa al cap. I gràcies a esta labor, Kylu forma una part molt important de diverses línies d’investigació de la Fundació Oceanogràfic, que només poden dur-se a terme en centres molt controlats com el Oceanogràfic de València.

Un regal únic per a la ciència

Un grup d’investigadors, estudiants de doctorat i veterinaris de tots els racons del món, nodrit per membres de la Fundació Oceanogràfic i també de la Universitat de València i l’Autònoma de Barcelona, estudien el sistema respiratori i cardiovascular, el benestar, el desenvolupament vocal i auditiu i, finalment, aspectes del sistema immune de Kylu.

A més dels avanços en el coneixement científic, l’existència de Kylu i el seu estudi permeten evidenciar les diferències en l’espècie associades a la seua edat, en comparació amb la de la seua mare, Yulka. D’igual manera, la constant observació i anàlisi rutinària de sang, paràsits, desenvolupament biològic i altres paràmetres sobre la seua fisiologia, oferixen dades molt valuoses sobre els primers anys de vida de les belugues.

Entrenaments enriquidors

Així mateix s’ha avançat molt estos anys en la capacitat de col·laboració voluntària del «xiquet» amb els investigadors de la Fundació Oceanogràfic, per això es progressa en la dessensibilització davant determinats elements no invasius com l’espiròmetre o les ventoses.

En estos set anys, Kylu ha anat desenvolupant un caràcter molt noble. És un animal amb una gran capacitat d’aprenentatge i els seus cuidadors li ensenyen elements nous i noves metes que assimila de seguida. «Les sessions d’entrenament sempre les fem des d’un punt de vista positiu, a través del joc, pel que resulta una convivència positiva i enriquidora», comenten els seus cuidadors. «És un animal que està molt acostumat a esta mena d’activitats des de menut i se li veu molt més interés per tot el que estem fent».

Kylu, amb la seua intel·ligència i simpatia, és una de les estreles de l’Oceanogràfic i acostuma a saludar els visitants.