De majors volen ser mestres, actrius, metges o investigadores de crims però, ara, centren bona part del seu temps fora de classe a una tasca ben important: representar als xiquets, xiquetes i adolescents dels seus respectius municipis, com a consellers.

Amb motiu del Dia Mundial de la Infància, que se celebra el pròxim dilluns, 20 de novembre, Aula —amb la col·laboració d’Unicef— han juntat a quatre membres de consells per la infància i l’adolescència municipals, en un reportatge especial perquè mostren les seues reivindicacions i opinions, en una societat que acostuma a invisibilitzar o no tindre en compte els diferents punts de vista dels conciutadans més joves.

Lia (10), Joan (17), Ainara i Sergio (11) se senten uns privilegiats. Com conten, són els representants dels infants i adolescents i, per tant, els interlocutors directes amb els governants locals dels seus municipis. Senten que tenen la major de les responsabilitats i se mostren optimistes amb la seua tasca. «Fa uns anys que anem millorant, abans la política la feien només els adults, i ara els xiquets, xiquetes i adolescents també tenim veu, som una part de la població», apunta Joan, d’Almussafes.

Per a Ainara, ara també es mira més pels més menuts, ja que «no és com abans». «Estem enfocats a canviar les coses», reconeix la xiqueta de la Pobla de Farnals. Joan coincidix en què la societat «ha començat a tractar els drets dels xiquets i xiquetes» però creu que es necessiten «més veus de joves». «Les coses poden millorar molt, i milloren. Aportem eixa part per al nostre poble i per al món, i també aprenem molt sobre drets i fem activitats», detalla.

I és que, com explica este jove, els consellers i conselleres són els encarregats «de transmetre les reivindicacions directament als polítics. Som elegits per votació i tot i que alguns companys no veuen la utilitat, lluitar pels drets no és perdre el temps», afegix. «Te sents molt bona persona i que has millorat el poble», apunta Lia, per la seua part. «És una alegria que t’arribe alguna idea i tornar a classe i vore com estan contents quan s’ha fet realitat», apunta.

Ainara se sent, pel mateix motiu, «orgullosa» de la tasca als consells municipals. «Me servix per a posar-me en el lloc de les altres persones i em fa molt feliç ajudar», resumix sobre el treball que fan. Sergio també se sent «molt feliç, perquè a poc a poc estem millorant la vida de totes les persones». Com a exemple, posa la pacificació i la reducció del trànsit, una mesura que acostumen a demanar infants i adolescents i de la qual es beneficien persones de totes les edats.

No obstant, malgrat que en general valoren positivament la situació als seus entorns més propers —sobretot els avanços en matèria de participació— els quatre representants també són conscients de com estan els xiquets, xiquetes i adolescents en altres parts del món, amb vulneracions constants dels seus drets fonamentals. No obliden, per exemple, les guerres, com la d’Ucraïna o els bombardejos d’Israel a la Franja de Gaza.

«El principal problema, són els polítics. A Espanya tenim drets, però en altres països molts xiquets moren, no tenen ni els drets a la protecció, a la vida, a la sanitat o a l’educació», enumera Joan.

Per a Lia, d’Almussafes, «és vergonyós» que estes situacions passen «per coses que no haurien d’haver ocorregut», mentre que Ainara diu que és «injust» i apunta, igualment, als polítics. Per això demanen diplomàcia en tots els casos. «No me pareix bé que xiquets estiguen patint i hagen d’anar a un altre país o separar-se de les seues famílies, en lloc de buscar una solució», resumix Sergio, de la Pobla de Farnals.

Joan destaca la importància del «dret a la sanitat i la protecció. «Si un xiquet està en un país on si està malalt no se li pot curar i hi ha molta mortalitat, això és un problema greu», apunta. Per a Lia és «molt important» el dret a la vida —un dels 54 que hi ha en total a la Convenció dels Drets del Xiquet— i Ainara també destaca el de l’educació: «per a poder treballar i tindre una vida digna, ja que després de l’educació arriba el teu futur». Al cap i a la fi, «tots els drets són importants», com resumix Sergio.

A casa nostra, les reivindicacions que comenten els quatre i les idees que tenen per a millorar la societat i, en concret, el dia a dia dels xiquets, xiquetes i adolescents passen per disposar de més espais d’oci per a les diferents edats (com casals, espais joves o parcs, també per als adolescents més majors); així com una educació inclusiva que garantisca el dret de l’alumnat amb alguna discapacitat; la lluita contra el bullying i l’LGTBifòbia; abonaments de transport públic també per a menors de 14 anys; o una reducció dels preus dels medicaments. També pensen que les seues generacions haurien d’obrir-se i participar més en la societat (i menys en les xarxes socials).

Amb motiu del Dia Mundial de la Infància, Unicef impulsa la visibilitat i la participació dels propis xiquets i xiquetes, protagonistes de la jornada, de manera que siguen les seues veus les que conten als mitjans de comunicació la seua visió del món i de la seua comunitat, compartint les seues preocupacions i il·lusions. Almussafes i la Pobla de Farnals, amb els seus consells infantils, són Ciutats Amigues de la infància d’Unicef.