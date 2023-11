Fer el llibre i la lectura un objecte i una activitat visible i freqüent en el nostre entorn social i, fins i tot, laboral, hauria de ser l’objectiu principal d’un bon pla de foment lector tant a nivell estatal com autonòmic o municipal.

El llibre, per exemple, pot ser un objecte que es veja habitualment no només a les llibreries o a les biblioteques, sinó també a les estacions de tren o metro, als bars, a les instal·lacions esportives, socials i culturals, i en qualsevol altre lloc on es puga col·locar un aparador o una xicoteta biblioteca.

La lectura és una pràctica que es fa freqüentment a l’escola i a les biblioteques, però també, si s’ofereixen llibres i s’adapten espais i racons adequats, es pot llegir a les sales d’espera, a les cafeteries, a les llars socials, etc. I, fins i tot també, per què no, als centres escolars podem oferir a l’alumnat espais de lectura fora de l’aula o de la biblioteca i proposar la lectura com una activitat més a l’hora del temps de l’esplai. El professorat, lògicament, ha de proporcionar els racons amb la decoració i el mobiliari que invite a llegir.

Per sort, cada vegada hi ha més centres educatius que contemplen esta possibilitat com una activitat més de les que ofereixen a l’alumnat per a diversificar les pràctiques de diversió i promoure uns patis més plurals, coeducatius i inclusius. L’espai del pati s’ha de regularitzar per a facilitar la practica de l’esport, tant als xics com a les xiques, i per a oferir també altres alternatives per als qui no sempre els abelleix fer esport.

En la programació cultural dels municipis, el llibre i la lectura, ha d’estar també present i això significa que, a més d’exposicions i de concerts musicals i altres activitats, s’organitzen en col·laboració amb altres entitats socials de la localitat, clubs de lectura, presentacions de llibres, xarrades i conferències d’escriptores i d’escriptors, concursos de redacció locals i premis literaris, recitals poètics o lectures dramatitzades.