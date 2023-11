Al cor de la plaça de l’Ajuntament de València, s’imposa l’edifici de la Filmoteca Valenciana. Des de fa set anys, el Rialto alberga el projecte pedagògic «Aprenem amb la Filmo», on posa l’objectiu en preservar i divulgar el patrimoni audiovisual valencià, en un programa dirigit a tots els nivells educatius. Raquel Zapater és tècnica de Documentació en l’Institut Valencià de Cultura (IVC) o s’encarrega que la memòria cinematogràfica arribe a les escoles.

Abans d’estar a la Filmoteca, tots els camins ja la dirigien cap allí; va estudiar Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de València i, posteriorment, se’n va anar a Catalunya per cursar Comunicació Audiovisual. Acabant la carrera de Biblioteconomia, va començar a fer pràctiques curriculars ja dins de La Filmoteca. «Vaig tenir sort perquè necessitaven contractar a algú, així que em vaig quedar», confessa Zapater.

Com a bibliotecària de la Filmoteca Valenciana, s’encarrega també de la didàctica audiovisual. «Eixe vessant de donar informació és la que tenim els bibliotecaris», explica. El seu dia a dia es veu dividit en dues àrees, una al centre de documentació i l’altra com a coordinadora de la programació didàctica, inclòs el projecte «Aprenem amb la Filmo».

«La Filmoteca pareixia una cosa d’uns pocs entenedors del cinema, però és per i de tots», així ho reflecteix la bibliotecària, qui confessa que a més hi ha «molt bona relació» amb els centres educatius. Les activitats amb les escoles i instituts s’han establert d’una manera periòdica, per aquesta raó el contacte amb els centres educatius és més habitual, pel que es mostra «molt agraïda».

«A totes les sessions comence explicant que és una Filmoteca perquè hi ha molt de desconeixement», confessa Zapater. Per a la responsable d’educació de la Filmoteca, el cinema «és el nostre patrimoni», per això té tant de pes transmetre l’herència filmogràfica als alumnes. Malauradament, hi ha cada volta menys alumnat que va al cinema, provocant en ells preguntes com «Dins de la llum del projector està la pel·lícula?» o «Es quedarà a fosques la sala?», comenta.

«L’espai és molt necessari per a fer una educació global», explica. Per aquesta raó, la Filmoteca organitza diverses sessions, cadascuna d’una temàtica i focus diferent. Una de les sessions que Raquel Zapater recorda amb més estima va ser sobre la filmografia de Jonas Mekas, cineasta lituà i màxim exponent del cinema experimental estatunidenc. Aquesta xarrada estava enfocada a un alumnat poc experimentat i assabentat d’aquest tipus de cinema i tampoc de la figura de Mekas. «Em va impressionar perquè la sala es va omplir; hi havia 120 persones», explica. A més «prenien apunts» i inclús «buscaven informació» del cineasta. «Els obris una finestra que resulta interessant», reflexiona.

Una de les propostes futures que visualitza Raquel Zapater és la de «Cinema en curs», d’on han sorgit cineastes com Carla Simón, directora d’Alcarràs, pel·lícula nominada als Goya. Fa vint anys va començar aquest projecte, el que ho fa més visible, «d’ací ixen guionistes, directors de cine, de fotografia... que a la vegada ensenyen i donen una formació en cinema», explica.

Un altre dels projectes, propi i impulsat per Zapater, és «Aprenem amb la Filmo». «Espere que continue creixent i que es puga ampliar i fer una xarxa més extensa», conta. A més, Raquel Zapater fa una crida des de Levante-EMV: «si hi ha algú interessat a vindre a la Filmoteca, tenim sempre els braços oberts».