Una sessió d’acompanyament lector és un temps escolar que es destina a la lectura compartida per parelles, en les quals hi ha un alumne o alumna d’un nivell acadèmic superior que llig o que acompanya en la lectura al més menut, resolvent les dificultats que puga tindre. Per exemple, l’alumnat de cinqué o de sisé ha de compartir la lectura amb un alumne o alumna d’Infantil o del primer cicle d’Educació.

La sessió s’inicia amb la formació de les parelles. En el cas que no hi haja un número parell d’alumnes en les dues classes, es pot formar algun trio. Lògicament, el professorat tutor d’un aula i de l’altra s’ha de posar prèviament d’acord per decidir quin dia i a quina hora han de fer l’activitat i també s’han d’assegurar que la biblioteca del centre està lliure per a poder utilitzar-la com a lloc des d’on s’inicia l’activitat. El professorat també ha de preparar en una taula gran una bona selecció de llibres adequats al nivell de l’alumnat del curs inferior. Formades les parelles i explicades les normes bàsiques de l’activitat, començarà la sessió amb la selecció del llibre que l’alumne menut vol que li lligen o que vol llegir amb l’ajuda de l’alumnat més gran. Elegit el llibre, cada parella ha buscar el lloc on volen llegir i sentir-se còmodes. Pot ser en un racó qualsevol de la biblioteca del centre, però també pels passadissos de l’escola o pel pati. Quan un llibre s’ha llegit, cada parella torna el llibre a la taula que hi ha preparada a la biblioteca i n’elegix un altre. En cada sessió, d’una hora aproximadament, l’alumnat fa al voltant d’una mitja de tres o quatre lectures. És convenient també que l’alumnat del curs escolar superior porte a classe mantes, estores i coixins per a crear un lloc agradable i còmode que afavorisca la lectura i també peluixos i elements decoratius que creen un vincle de confiança entre els membres de cada parella. Es tracta, per tant, d’una activitat senzilla i molt útil que es pot fer freqüentment.