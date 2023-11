Quina era la seua assignatura preferida a l’escola?

Pot ser siga dedïble, però Educació Fisica, ja que em servia per a desemboirar-me de les classes del dia.

Algun docent que recorde amb més afecte?

La meua professora d’Anglès Sara Campoamor, feia unes classes molt properes als alumnes, a més m’ha servit molt per a l’actualitat ja que passe molt de temp per Europa per les competicions.

Li castigaven molt en el col·legi?

Poques vegades, no era el més santet, però sabia quan era temps de fer la broma i quan era el d’estar atent a classe.

Era bo o mal estudiant?

Sempre he sigut bon estudiant, gràcies a la constància que em van inculcar els meus pares i l’esport.

Quin consell els donaria als estudiants d’ara?

No s’ha de perdre el temps, cal centrar-se en els estudis per traure-los avant, igual que disfrutar dels companys i mestres a les classes.

Guarda algun llibre de la seua infància?

No he sigut mai molt fan de la lectura, però els llibres que havia de llegir els guarde a casa.

Amb quina joguina passava hores i hores?

Com a joguina diria la bici, perquè sempre he estat molt ocupat.

Tornaria a estudiar el mateix?

Sí, encara que has de fer un esforç gran per traure-ho tot, els amics, companys i vivències que passen a les classes son records inoblidables.