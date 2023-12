L’exposició «De la foscor a la llum» ha estat tot el trimestre ben visible a l’entrada de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. En este cas, han sigut estudiants de Secundària els que han ensenyat als de Magisteri, que se preparen per a ser els futurs professors. La mostra és el resultat d’un treball de classe que van realitzar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, de manera cooperativa, el curs passat, al Comenius Centre Educatiu de València.

No obstant, atés els espectaculars resultats i la necessitat de tractar les qüestions relacionades amb la salut mental, des del centre concertat volien donar continuïtat al projecte i, també, traure-lo de les aules perquè tinguera un major impacte. És per això que, des de finals d’octubre, huit obres pictòriques de gran tamany s’exposen al hall de la facultat, al campus de Tarongers. També, els estudiants del Comenius van explicar, a les aules universitàries, el treball que havien realitzat.

Com va publicar Aula, la iniciativa del comenius porta com a títol «Suïcides, joves, parlem?» i està inspirat en un del mateix nom impulsat per la Diputació de València després del confinament. El professorat va proposar a l’alumnat dur a terme un projecte de reflexió i conscienciació sobre les problemàtiques de la salut mental —que tant afecten especialment als més joves—, però amb l’art com a catalitzador.

Els docents van preparar un recorregut didàctic per a 150 alumnes de 3r i 4t d’ESO, interdisciplinari, amb la participació del departament d’Orientació i un paper destacat de Plàstica. Partint de la pel·lícula Close —que mostra de manera molt respectuosa les seqüeles del suïcidi en l’entorn de la víctima—, el professorat va proposar a l’alumnat treballar el tema en grups reduïts i multinivells.

Després, els i les estudiants havien d’emprar l’art per a expressar les seues emocions i plasmar problemes com l’ansietat, trastorns d’alimentació, falta d’autoestima, bullying o suïcidis. Així, el treball a les aules va donar com a resultat i producte final còmics, curts i obres de gran tamany —190x140 cm— fetes per l’alumnat. Els grans quadres poden vore’s, fins el pròxim dimecres, 20 de desembre a Magisteri, i el centre ja prepara noves activitats per a continuar amb la tasca este curs.

Joan Lluís Esteve, professor de Plàstica; Paco Martí, director d’ESO i Batxillerat i Mairena López, orientadora del centre, són alguns dels docents implicats en esta experiència educativa exitosa.