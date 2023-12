La necessitat de fomentar la lectura en les etapes d’ensenyament obligatori és una afirmació que ningú no posa en dubte. Per desgràcia, encara que els nivells de lectura augmenten molt a poc a poc, encara són deficitaris pel que respecta al nombre de lectors que hauríem de tindre com a societat moderna. A més, la lectura no és una qüestió estricta de quantitat, sinó més bé de qualitat.

En aquest sentit, s’ha de promoure la lectura de bona ficció narrativa, però no conformar-nos amb el gènere més popular. Als centres educatius s’ha de fer llegir també teatre i poesia. La poesia, com el teatre, és un recurs didàctic excel·lent per a treballar l’expressió oral, la memòria, l’entonació i la dicció de les paraules. Si se saps treballar bé a l’escola i de manera creativa i lúdica, la poesia resulta fascinant per a l’alumnat. Desgraciadament, amb molta freqüència, el professorat en general desconeix la poesia i mostra una clara inseguretat a l’hora de treballar a l’aula el gènere poètic.

Per això fa falta que l’administració educativa, a través dels seus centres de formació del professorat, programe cursos i sessions que doten als docents dels coneixements necessaris i de les habilitats bàsiques per a ensenyar a llegir i recitar poesia. Si aconseguírem que la poesia estiguera present a les aules de manera habitual, el nivell educatiu de l’alumnat milloraria sens dubte.

Hi ha també una bona bibliografia didàctica sobre el tema que ens pot ser molt útil. Sobretot, és molt recomanable un llibre d’Anna Ballester titular Poemania, publicat per Bromera. És un llibre molt pràctic que ofereix un bon grapat d’activitats lúdiques que acosten la poesia als xiquets i les xiquetes. També tenim una bona producció de poesia infantil en valencià que creix any a any i que els docents haurien de llegir amb freqüència per poder transmetre-la als seus alumnes. Tampoc no s’ha d’oblidar que llegir poesia en altres llengües, castellà o anglés, és també un recurs per a millorar-ne la dicció.