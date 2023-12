Les dates pròximes al Nadal són les de la compra de joquets per excel·lència. Els Reis Mags i el Pare Noel se preparen per a passar per moltes cases i deixar, als més menuts, regals plens d’il·lusions. Les joguines són l’objecte estrela d’estes festes, en les quals hi ha estudis que apunten que les despeses poden arribar fins als 200 euros en algunes llars.

Jocs de taula, videconsoles o merchandising dels protagonistes de conegudes pel·lícules i sèries solen ser els regals més demanats per xiquets, xiquetes i adolescents, però a banda de modes, catàlegs o publicitat, les famílies han de reflexionar a l’hora de triar el regal perfecte. Experts consultats per Aula recomanen mai perdre de vista l’edat, els interessos o la finalitat educativa a l’hora de comprar el joguet ideal per als infants.

Cada any, AIJU —l’Institut Tecnològic especialitzat en joguet, producte infantil i oci, ubicat a Ibi— publica una guia amb recomanacions a les famílies. Pablo Busó, coordinador de l’àrea d’Investigació de l’usuari infantil i cocreador de la guia, junt amb Ana Mata, explica que el requisit número u ha de ser «jugar i divertir-se». «Per a jugar a un joc, primer cal fer-ho voluntàriament, que apetisca i resulte divertit. Per això, abans de comprar qualsevol cosa, cal saber què volen els nostres fills o filles o quins són els seus gustos i què sabem que els agradarà», explica.

El que recomana a les famílies és que tinguen «una dieta de joc equilibrada» perquè els infants «treballen totes les habilitats, tant de forma individual com en grup». L’orientació espacial, el desenvolupament psicomotor, la concentració o la resolució de problemes són skills que van creixent gràcies a jugar amb bicis o patinets, o a alçar construccions amb peces de colors.

Busó recorda que el joc és «un dret fonamental», que accelera i propicia el desenvolupament infantil, i per això cal donar-li «un temps i espai perquè es produisca». Per això, lamenta que la societat té «un dèficit de joc i d’alternatives d’oci actives, perquè el més fàcil és quedar-se a casa i estar amb la pantalla, en un entreteniment passiu que comporta un desenvolupament menor».

L’expert d’AIJU aconsella «comprar marques de confiança en establiments de confiança —perquè en webs d’importació hi ha més falsificacions que són menys segures—; intentar ‘no cremar etapes’ abans de temps i guiar-se per les indicacions d’edat».

Per la seua banda, la pedagoga i logopeda Elisa Vicedo assegura que el millor joguet és «el temps que li poden dedicar els pares i mares als seus fills». Tot i això, puntualitza que per als terapeutes, els joguets són una eina a través de la qual intervindre, i això també passa a casa, ja que són «el camí per a desenvolupar i potenciar les necessitats que puga tindre el xiquet», també en el cas d’infants amb discapacitats.

Per això, proposa apostar per «jocs i joguets que aporten valors, sense estereotips sexistes i que estimulen la imaginació», diu Vicedo, que també apunta que han de ser «adequats a l’edat i els interessos». Per exemple, de 0 a 1 anys, es recomanen jocs de percepció, per a desenvolupar el tacte o fomentar la visió, ja que els bebés comencen a descobrir el món; de 2 a 3 anys, regnen els jocs simbòlics, d’imitar la realitat, «i això és un filó per a transmetre valors», diu la pedagoga; i a partir dels 6 anys entren els interessos més personals. Tanmateix i per damunt de tot, «són els pares i mares qui més coneixen les necessitats dels seus fills i filles», considera.

Què fer amb les tecnologies

Però, en este tema no es pot obviar el pes de les tecnologies emergents. Elisa Vicedo aposta per potenciar la vessant educativa dels dispositius electrònics. «L’autocontrol que s’ha de tindre amb una videoconsola, també és una qüestió educativa. A més, si les aprofitem bé, també poden ser un estímul i potenciar l’aprenentatge. «Si no es passa el límit que marquen els experts, de dos hores i mitja, pot haver temps per a tot i es poden combinar amb joguets adequats a cada edat i activitats a l’aire lliure», exposa.

Per altra part, Pablo Busó, d’AIJU, recomana que a l’hora d’intentar reduir temps enfront les pantalles, se propose «una alternativa de joc», per exemple «apagar la televisió o la consola i baixar amb la bici al parc». A més, també explica que «s’ha de propiciar una actitud activa amb la tecnologia». «Es pot aprendre a programar robots, el que permet adquirir habilitats digitals més interessants», conclou, al mateix temps que assegura que la societat ja ha pres consciència sobre la necessitat de limitar l’ús de les pantalles.

El valor del joc no canvia durant els anys

Tot i això i que s’ha reduït el temps d’esbarjo de les famílies a l’aire lliure, Gabriel Songel, catedràtic de la Universitat Politècnica de València (UPV), assegura que «el valor del joc, no ha canviat», però sí que hi ha algunes diferències amb les décades passades. «Continúa jugant-se a joc simbòlic (nines, cotxes, electrodomèstics…), però sí ha canviat la tècnica: juguen a coses molt paregudes als nostres avis i besavis, però amb altres materials», afirma.

Songel parla amb coneixement, doncs dirigix el Museu del Joquet de la UPV, amb més de 2.500 peces historiques. «Mentre siguen xiquets i xiquetes, continuaran jugant al mateix, el valor del joc és ancestral i el valor educatiu sempre ha estat ahí», exposa.

Per a triar un bon joguet, com la resta de persones consultades, Songel exposa que els joguets han de formar en valors -com el cooperativisme, el respecte i la col·laboració- i «suposar un repte per a l’aprenentatge». Per això destaca que «la tasca dels pares és molt important» a l’hora de comprar joguets o proposar activitats a casa.