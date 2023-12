La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura convoca el Premi Llegir, destinat a fomentar l’escriptura d’articles que reflexionen a favor de la lectura i la importància que té aquesta activitat en la societat actual. Els articles que es presenten poden ser inèdits, però també es poden presentar textos que s’hagen publicat durant els últims anys en qualsevol mitjà de comunicació escrita tant en paper com en digital: revistes, pàgines web, blogs, llibres col·lectius, etc.

De tots els articles seleccionats, el jurat en seleccionarà tres que optaran als tres premis que la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura concedeix: el primer premi, dotat amb 500 euros, el segon premi recompensat amb 300 euros i el tercer premi valorat amb 200 euros. Els articles han de tindre una extensió màxima de 3.500 caràcters amb els espais inclosos. Les obres premiades, a més, es publicaran en el web de la Fundació Bromera i en la revista L’Illa d’Edicions Bromera. El termini de presentació dels treballs finalitzarà el pròxim 31 de gener de 2024. La convocatòria del premi pretén servir d’estímul perquè siguen més habituals aquests tipus d’articles d’opinió en la premsa diària, tal com ho són en altres cultures i llengües europees. A més, considera necessari ampliar el debat sobre el valor de la lectura, sobretot si tenim en compte que els últims resultats valoratius de l’anomenat informe PISA no són massa favorables pel que respecta al nivell de comprensió lectora de les noves generacions. La qualitat dels articles premiats en convocatòries anteriors ha estat excel·lent. Noms com els dels escriptors Manuel Baixauli o Martí Domínguez, entre altres, han estat premiats, com també la professora Lola Moreno. L’any passat, el primer premi va ser per a l’escriptora valenciana Lourdes Toledo. El segon premi va ser per a Àngela Baldó i el tercer per a Joan Portell. Els guanyadors d’enguany es donaran a conéixer en el mes de febrer.