La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura convoca el Premi Llegir, destinat a estimular la innovació educativa i premiar les bones pràctiques que es fan als centres educatius és un deure necessari de les administracions públiques. No obstant això, no abunden les convocatòries de premis destinats destacar la qualitat educativa dels centres valencians.

Per sort, des de fa molts anys, l’Ajuntament d’Alzira convoca per a tota la comunitat educativa valenciana els Premis d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira, amb l’objectiu de destacar les millors experiències dutes a terme en un centre educatiu, tant d’Infantil i Primària com d’Educació Secundària.

Per això, el passat 13 de desembre, a la Casa de la Cultura, es va fer l’acte de lliurament dels premis aconseguits, en la categoria d’Infantil i de Primària, pel CEIP Ausiàs March d’Alzira, pel projecte Oasi dels somnis, coordinat per M. Antònia Ramírez i Salvador Rey, i, en la categoria de Secundària, per l’IES Blasco Ibáñez de Cullera per títol Mirades polièdriques cap a la igualtat, coordinat per M. Sales Sendra i M. Amparo Llopis.

També es van concedir dos accèssits, un per al CEIP Mareny de Barraquetes amb el títol de La ràdio i l’ODS 14, coordinat per M. Sales Villagrasa, i l’altre per a l’IES José Maria Parra d’Alzira pel projecte La cimera del clima, portat a cap per un equip de professores. Aquests premis eren convocats per la regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira.

A més, convocats conjuntament per la regidoria de Cultura i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, en el mateix acte, es va fer entrega dels Premis d’Experiències de Foment de la Lectura. S’hi atorgà un primer premi a l’IES José Maria Parra pel projecte El Parra llig, coordinat per Vanessa Escrivà i Begonya Soler, i un segon premi al projecte Mediatieca del CEIP Ausiàs March, coordinat per Salvador Rey Tortosa.

Tant l’Ajuntament d’Alzira com la Fundació Bromera van manifestar el compromís de mantindre la convocatòria i invitaren als centres de la Comunitat Valenciana a participar en l’edició del 2024.