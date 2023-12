Sens dubte, una les activitats de foment de la lectura més útils i que millors resultats dona als centres educatius és la realització de tertúlies literàries. Es basa en una evidència científica: els humans aprenem dialogant.

Aquest principi, portat a la pràctica en les tertúlies literàries es mostra especialment eficaç per a fomentar de la lectura entre l’alumnat d’un centre. A més, es tracta d’una activitat relativament senzilla d’organitzar i d’implementar a l’aula.

En primer lloc, si el professorat d’un centre està interessat en fer tertúlies literàries, és convenient que reba una formació inicial i que participe com a observador en alguna tertúlia que es faça en un altre centre. En segon lloc, és molt important l’elecció d’un text o llibre de lectura col·lectiva que, després de ser presentat a l’alumnat, siga acceptat amb il·lusió per la classe. Aquest llibre és imprescindible que siga un llibre de bona qualitat literària i que, per la seua història o temàtica, propicie el debat sobre qüestions que plantegen dilemes o punts de vista diferents.

En tercer lloc, s’han de planificar i realitzar les sessions necessàries. De cada llibre, segons el nombre de capítols o segons la distribució que se’n faça, es llig individualment, cada setmana el fragment acordat, a casa o en el temps lliure que es puga tindre a l’aula.

L’alumnat, mentre llig, pren notes sobre els aspectes del text llegit que vol exposar a la resta de la classe: què és el que li ha agradat, què és el que no ha entés, què és el que ha interpretat, etc.

Finalment, el dia acordat per a cada tertúlia, l’alumnat, assentat en cercle, comença a parlar sobre el fragment de l’obra llegida i debat els aspectes problemàtics. És important que el moderador o la moderadora de la tertúlia siga un alumne o alumna. El professor o la professora observa i orienta només quan és necessari. Si l’activitat es fa de manera reiterada, per exemple, trimestralment, la millora en l’aprenentatge de l’aula es fa evident.