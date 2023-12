Estes són les dates més màgiques de tot l’any. A banda del Pare Noel i dels Reis d’Orient, també hi ha altres persones que, de manera voluntària, vetllen perquè cap xiquet i xiqueta es quede sense una joguina i sense viure la il·lusió del Nadal. Per això, alumnat del CIPFP Misericòrdia de València fan d’ajudants del Pare Noel i dels Reis d’Orient i han realitzat un gran recapte de joguets, que preparen per a repartir estes festes.

L’acció s’inclou dins del projecte Trencanous, d’innovació educativa (PIIE), i es desenvolupa sobretot amb estudiants de Formació Professional Bàsica (PFB) i del programa formatiu de qualificació bàsica (PFQB). És per això que la iniciativa que va nàixer al centre ara fa tres anys, té més mèrit encara, doncs la lidera alumnat que, per diferents circumstàncies, estan acostumats a ser ells mateixos els receptors de diverses ajudes i que porten a la motxilla històries d’un fracàs escolar que el projecte actual revertix amb molt d’èxit.

«Arrepleguem joguets destriats, els reparem, els netegem, els classifiquem i els entreguem amb les ONG perquè qui no puga adquirir joguets estos dies, en tinga», explica Alfredo Pachés, coordinador del projecte, tutor i professor d’Administració. Enguany, han organitzat una entrega de joguets al veí centre comercial Gran Turia de Xirivella, que serà el 5 de gener de la mà de l’Associació Asprona i la col·laboració de McDonald’s, de 12:00 a 16:00 hores.

En total han arreplegat 170 joguets, per a famílies necessitades amb xiquets de totes les edats. La comunitat educativa del CIPFP s’ha bolcat, i també han rebut la col·laboració de l’IES Music Marí i Soler de Mislata.

Però el projecte Trencanous no té només un vessant solidari. A més de ser clarament una aposta per l’aprenentatge-servei (APS), també treballa la metodologia TEP (Tecnologies per a l’Apoderament i la Participació), ja que totes les fases van mostrant-les a través del compte d’Instagram (@proyecto.cascanueces).

D’esta manera, i com explica Pachés, la competència digital és un factor transformador de la societat, i fomenta la creativitat i la formació activa de l’alumnat.

«Amb el projecte volem mostrar que l’escola és alguna cosa més que continguts, també valors, i que l’alumnat veja què pot aportar a la societat», explica el professor. El docent apunta a Aula que van apostar pels joguets des d’un inici perquè «tot el món en té a casa, però a mesura que els xiquets van creixent, es perden la il·lusió i la màgia que transmeten». «Volíem mostrar que això no té per què perdre’s, que poden continuar servint», afegix Pachés.

A banda d’ajudar a altres persones, d’esta iniciativa en la qual treballen mesos durant cada curs també es beneficien els propis estudiants: de 2n d’FP Bàsica; 1r de PFQB d’Administració; grau mitjà i FP Bàsica de segona oportunitat de Comerç; i FP Bàsica d’Electricitat i Electrònica. En total, uns 60 joves d’entre 16 i 21 anys, a més dels de 1r d’FP Bàsica d’Administració de l’IES col·laborador de Mislata.

Per a l’alumnat del CIPFP Misericòrdia este projecte suposa una dosi extra de motivació i servix perquè vegen que «l’escola no és només un lloc per a estudiar com sempre, sinó també poden sorgir altres coses boniques i entretingudes, per a aprendre d’una altra manera». I, segons els resultats, Trencanous funciona. A banda dels més de 1.000 joguets que ja han repartit en diferents iniciatives durant este temps -alguns a Àfrica i Romania-, l’índex d’aprovats en estos grups és «pràcticament del 100 %, amb un abandó quasi nul i la conflictivitat al 0 %», diu Alfredo Pachés.

De fet, els resultats són tan positius, que a més de ser un PIIE reconegut per la Conselleria d’Educació, tenen també un Erasmus+ KA2 amb centres de França i, a Espanya, han ‘replicat’ el projecte Trencanous per altres comunitats autònomes, a més de centres valencians.

«És emocionant fer feliç a altres persones»

El projecte Trencanous promou els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’economia circular; i arreplega els joguets que donen famílies, seguidors d’Instagram, falles, altres centres educatius, associacions o empreses. Dins de la programació de les matèries i en l’horari de les assignatures, l’alumnat és l’encarregat de l’organització i de tota la logística perquè estes joguines tinguen una segona vida; també de la seua reparació si és necessari, del que s’encarreguen els estudiants de la branca d’Electricitat i Electrònica.

Com explica el professor -que treballa conjuntament amb Sandra Pulido i Sergio García-, l’alumnat posa en pràctica, d’esta manera, les seues competències en emprenedoria i crea el més paregut a una empresa social real que han de mantindre durant l’any, tot i que l’acció més important és la d’ara. Cal destacar que, a més de ser «part activa del canvi de la vida d’altres persones», la iniciativa també pretén facilitar «la inclusió dels estudiants, en un futur immediat, en el sistema social i empresarial».

Per la seua banda, l’estudiantat es mostra ben content de la il·lusionant tasca que duen entre mans i que el pròxim 5 de gener donarà joguines a vora uns 200 infants. Mauricio, de 17 anys, assegura que «està superbé el projecte de regalar joguets». «Els trobem nosaltres i els regalem, fent una bona acció per a les altres persones; és una bona idea, jo mai ho havia fet i ara ho faria mil vegades més», afegix.

Silvia, de la mateixa edat, assegura que a ella i a la seua classe els encanta fer les donacions. «Poder ajudar a altres persones que ho necessiten, entrega joguets que ja no es gastaven... ens sentim molt realitzats de saber que ajudem en esta època de l’any , que són temps d’agrair i gaudir tots i totes. És molt emocionant pensar que fas feliç a altres», afegix l’alumna. Així, tant les joguines com l’alumnat tenen una bonica segona oportunitat.