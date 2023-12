TITOL Taure, el tauronet AUTOR Josep Carles Laínez

IL·LUSTRADOR Iván Torres

EDITORIAL Lletra Impresa COL·LECCIÓ Mythos

Taure, el tauronet de Josep Carles Laínez és una història fantasiosa i, fins i tot, increïble, perquè algunes de les seues escenes són difícils d’imaginar. No obstant això, tant l’estil àgil de l’autor com la successió trepidant d’aventures fa que la lectura fluïsca amb rapidesa i que el lector o la lectora accepte la versemblança d’una història que s’inicia al Pacífic, al voltant de l’Illa del Poble Feliç. Els seus habitants viuen sota la protecció del gran tauró, el rei del mar.

El seu fill menut, per edat i per grandària, Taure, amb el pas dels anys es elegit rei de les Illes Columbretes. Unes illes que són amenaçades per uns pirates. Aleshores, Taure i el seu amic Adolf, un dofí gegant, s’enfronten als malvats i Taure cau presoner. Per això, Adolf demana l’ajuda dels pares de Taure. Ens trobem, per tant, davant d’una faula que destaca la necessitat de l’amistat i el respecte al medi ambient. També és una història de superació, de tolerància i de defensa de la diferència.