“El Parra llig” és un projecte desenvolupat durant el curs 2022-2023 a l’IES JM Parra d’Alzira que té continuïtat en el present curs 2023-2024, i que ha guanyat el XVIII Premi d’Experiències de Foment de la Lectura Ciutat d’Alzira convocat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.

El projecte consisteix a fer una sèrie d’actuacions i mesures globals, a nivell de centre, encaminades a fomentar la lectura en tota la comunitat educativa. Es tracta d’un conjunt d’activitats dirigides a l’alumnat però que involucren el professorat, personal no docent, famílies i l’entorn pròxim al centre.

És necessari que l’alumnat millore la seua comprensió lectora

La baixa comprensió lectora que observen els docents i reconeixen els alumnes és un fet al qual hem de dedicar reflexions i temps, ja que és suficientment preocupant com per a intentar donar solucions. És d’ací d’on sorgeix la necessitat de concretar un projecte de foment lector que siga capaç d’unificar estratègies, optimitzar recursos i sistematitzar actuacions per a aconseguir que augmenten els índexs lectors entre l’alumnat. Aquests motius han impulsat l’IES JM Parra d’Alzira a implementar accions que, a partir del treball de la comprensió lectora, vagen dirigides a aconseguir una competència lectora òptima.

Les accions que ha realitzat aquest centre van des de l’adequació dels espais fins a la imposició de llegir mitja hora diària o la lectura en veu alta. Però tot no acaba ací, aquest projecte evoluciona cada any i incorpora noves mesures i/o activitats. Per al pròxim any, l’IES JM Parra d’Alzira vol implementar noves activitats com un díptic de lectures recomanades per a vacances, ampliar l’horari del club de lectura del centre o fer una eixida a la Fira del Llibre de València.