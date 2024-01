Aitana, la protagonista de la història "El món està trencat però encara es pot caminar", és una adolescent que s’enfronta amb la mort inesperada de sa mare, Agnés. Una mort de la qual ella se sent, en part culpable, perquè una petició seua fa que sa mare canvie la rutina habitual i es desencadene l’accident mortal. Aleshores, la relació amb el pare, Isma, es fa també complicada.

Per sort, gràcies a la visita a la biblioteca i a la lectura, Aitana anirà, a poc a poc, superant la tragèdia amb l’ajuda de la bibliotecària Àgata. La trama d’aquesta obra escrita per l’autor basc Harkaitz Cano està plena de referents literaris i de reflexions interessants que converteixen la novel·la en una obra rica per a ser interpretada i analitzada en els clubs de lectura dels centres escolars i de les biblioteques.

Hi destaquen molt les il·lustracions d’Isabel Herguera, abundants i d’un gran expressionisme reflectit en el dibuix i en l’elecció dels colors foscos, principalment blaus i marrons.