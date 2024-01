El Consell de la Infància del Museu de les Ciències va visitar el divendres passat les exposicions dedicades a l’espai «Gravetat Zero» i «Mart. La conquesta d’un somni», a més de recórrer el Carrer Major per a conéixer com és el «Pèndol de Foucault». Els xiquets i xiquetes representants de la infància van ser rebuts per Ana Ortells, directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

La de divendres passat va ser la segona trobada d’este 2023-24 de l’òrgan assessor després de la seua renovació el mes de novembre. L’objectiu d’esta visita va ser establir un primer contacte per a informar-se sobre la realitat del Museu, el seu funcionament i continguts. Este curs, el Consell de la Infància està integrat per 20 estudiants de 5é i 6é de Primària i primers cursos de Secundària del Col·legi Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret, Comenius Centre Educatiu, CEIP Lluís Vives, Col·legi Santiago Apóstol, Col·legi Pío XII, l’IES Lluís Vives i l’IES Abastos, tots de València. El Consell de la Infància s’inspira en la città dei bambini del pedagog italià Francesco Tonucci. Es tracta d’un espai de debat i el grup d’estudiants actua com a equip assessor respecte al funcionament de l’espai, els continguts i les activitats del Museu. A més, és una eina educativa per a les escoles que promou el valor educatiu de la participació. Francesco Tonucci: "Es absurdo querer que todos los niños aprendan de todo en la escuela"