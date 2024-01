La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (FBFL) ha estat distingida amb la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts pel Ministeri de Cultura d'Espanya. Un reconeixement prestigiós fruit dels esforços incansables i l’adhesió fonamental de tota la gent que hi col·labora: patrocinadors, professorat, escriptors, bibliotecaris, animadors i il·lustradors.

Des del seu naixement, la Fundació Bromera per al Foment de Lectura ha fet un ampli ventall d'activitats com l'organització, impuls i patrocini de multitud de campanyes, cursos, jornades, conferències i tallers; edició de guies de lectura; difusió i commemoració d'esdeveniments culturals com el Dia Internacional del Llibre i altres celebracions vinculades al món de la cultura, el llibre i la lectura. Iniciatives que els han dut a ser guardonats amb aquesta medalla de prestigi nacional.

Actualment, la FBFL té actives diverses campanyes per al foment de lectura com «Llegir en valencià», l’única campanya d’animació lectora que, des de fa més de catorze anys consecutius, fomenta la lectura en la nostra llengua. També, tots els anys es fa una campanya per a motivar la lectura en família, «Llegim?», iniciativa dirigida especialment a les famílies dels xiquets i les xiquetes que actualment cursen Educació Infantil que proporciona idees i estratègies per a fomentar l’hàbit lector en l’àmbit familiar. A més a més, s’organitzen campanyes destinades als centres educatius, biblioteques i llibreries com la campanya «Cartell del Dia del Llibre Infantil i Juvenil» que es distribueix en tots els centres educatius, biblioteques i llibreries d’arreu del territori. En el seu espai web (www.fundaciobromera.org) pots trobar totes les campanes de la Fundació amb el clar objectiu d’impulsar la cultura valenciana.

La FBFL està contenta i pagada de continuar amb aquesta espenta positiva, amb la determinació de fer créixer el compromís amb la lectura i la cultura, i agraïda a tota la gent que ha fet possible aquest guardó.