L’IES La Marxadella de Torrent és reconegut com a centre de referència estatal en els estudis del sector audiovisual que impartix, amb una oferta de diversos FP, la majoria de Grau Superior i dins de la família de Producció Audiovisual i Espectacles.

El reconeixement del Ministeri d’Educació va arribar el 2022 i per això duen a terme diferents projectes que milloren i complementen la formació del seu alumnat, que estudia els cicles de Producció, Il·luminació, Captació d’Imatges, Vídeo-DJ, So, 3D i Realització. Un dels exemples d’accions són un parell de jornades que han realitzat recentment junt amb La Mutant, l’espai d’arts vives de València.

Dins d’una col·laboració del centre educatiu amb l’espai cultural —que va començar el curs passat—, els estudiants han tingut l’oportunitat d’apropar-se al món del teatre i les arts escèniques, on podrien tindre eixides laborals en un futur pròxim. La mostra és que hi ha nombrosos egressats d’FP treballant en el sector, la majoria en empreses i productores menudes que sostenen el panorama cultural valencià.

És per això que els futurs professionals van realitzar dues visites a La Mutant la setmana passada: la primera, per a vore «Anhel», un espectacle de dansa contemporània de Cristina Gómez que, amb una il·luminació potent, va permetre a l’alumnat comprovar com els seus estudis també poden aplicar-se a les arts escèniques, no només a concerts o l’àmbit audiovisual.

Esta activitat, va incloure un debat amb els tècnics de l’espai cultural, que van explicar als i les estudiants quin és el treball darrere de l’espectacle que veu el públic. A més, també van resoldre els diferents dubtes que van plantejar l’alumnat als treballadors, en un debat molt profitós.

Jornada «Arts EsTècniques»,

D’altra banda, la setmana passada també es va organitzar la primera edició de la jornada «Arts EsTècniques», una trobada de formació i reflexió entre professionals de les arts en viu i els espectacles amb els futurs tècnics d’Imatge i So. En este cas, tot va ser organitzat per l’alumnat de 2n de Producció de l’institut de Torrent, que es va encarregar de gestionar i produir íntegrament la jornada. Així, l’aula es va transformar en una oficina de producció per a tirar endavant un projecte real que es va materialitzar a La Mutant.

Des del centre expliquen que és el primer encontre d’este tipus a la Comunitat Valenciana, i van parlar de la producció de concerts; la regidoria en espectacles; la seguretat en esdeveniments; o com afecta la intel·ligència artificial a la creació de contingut i les arts. En ambdues jornades van participar més de 400 estudiants de diversos centres valencians —més enllà de la Marxadella— i també d’altres andalusos, catalans i mallorquins, per tant, amb repercussió estatal en el que es va acabar convertint en una gran «jornada de convivència» de professionals (titulats en FP), estudiants i professorat dels mateixos cicles.

Entre altres, en els ponents hi havia membres de l’Associació de Tècnics de l’Espectacle del País Valencià (Atepv); i també es va organitzar una exposició de fotografia.

Pau Rovira, una de les docents d’estos estudis i coordinadora de l’activitat —junt amb Antonia Serrano Fajardo—, explica que el fet que l’alumnat puga aprendre i conèixer experiències de primera mà fora de les aules és «importantíssim». «El més important és portar la teoria i la praxi de l’aula a l’àmbit laboral. Quan veuen que els tècnics són exalumnes d’FP això és més potent que tot el que els pugues dir a l’aula, perquè és un exemple que dona realitat i entitat a les paraules que dius a classe», explica la professora.

A més, en este projecte d’innovació dut a terme amb finançament del Ministeri d’Educació, afirma que han intentat mostrar als joves eixides laborals que sovint no tenen en compte. «Són espectadors de concerts i audiovisuals, però molt poc o gens de les arts escèniques o de les arts vives», assegura Rovira.

«Ells se dirigixen, exclusivament, cap a l’audiovisual o els concerts i pràcticament no contemplen, per desconeguts, altres tipus d’esdeveniments, com són actes tipus mítings, o els sectors de les escèniques o de les arts en viu, on també se necessiten molts tècnics», afirma.

«Saben molt poc i és un dels deutes que els docents tenim des de la nostra especialitat, obrir-los un poc a este món que els programes obliden un poc; és un fragment de mercat que volem reforçar», afegix la docent.

Un dia de treball en el futur

Des de La Mutant, la directora artística Tatiana Clavel explica que tenen en marxa un programa docent amb centres d’educació superior (d’FP, d’art dramàtic o conservatoris, entre altres) i, en gener és quan es desenvolupa el programa «La Mutant Oberta», que va sorgir fa un any, també amb iniciatives en este sentit.

La idea de l’experiència amb l’IES La Marxadella era que els estudiants treballaren sobre un espectacle a l’aula i després, el veieren en La Mutant per a, posteriorment, «viure una jornada professional i vore com podria ser un dia de treball en el seu futur», ja que han sigut testimonis d’un exemple real, des de diferents especialitats. Entre altres, van tindre xarrades amb il·luminadors, artistes, coreògrafes, ballarines, tècnics de so i vídeo... «per a conéixer com se fa tot de primera mà». Després, la sala també va acollir el xicotet congrés tècnic.

«La Mutant, donant suport a estes iniciatives, pretén que les experiències docent relacionades amb l’educació siguen significatives; no només de vore l’espectacle, sinó de posar-se en el lloc de l’altre des d’un perfil tècnic i professional», apunta. «És molt important la relació directa amb la investigació i l’educació; el programa educatiu i la mediació obrin les portes a diferents estudis, generant també un públic especialitzat. També tenim una responsabilitat educadora i de transmissió de coneixement, com a centre que en genera, i ens sentim obligats a transmetre-ho», relata la directora artística. Es tracta, segons les seues paraules, «d’una relació real i d’un projecte que, de manera conjunta, atén directament les necessitats de l’alumnat», afegix.

La llavor dels projectes d’enguany es va donar en quatre jornades el curs passat, en què, en grups reduïts, ja els estudiants d’FP de La Marxadella ja van vore a La Mutant «com es posava en pràctica la teoria de classe». «A partir d’ahí, es va consolidar la relació amb el centre i es van dissenyar estes jornades», detalla.

L’experiència de col·laboració entre el centre educatiu i l’espai cultural ha sigut tan positiva, que des de l’IES afirmen que la intenció és mantindre «el compromís» de cara al pròxim curs, amb un format similar, però més reduït perquè tinga continuïtat i l’experiència es repetisca.

També des de La Mutant manifesten la seua intenció de continuar creant ponts. Des del centre públic agraïxen la col·laboració, en especial, de la productora Cristina Barbero; i el cap tècnic de la sala, Ximo Rojo; així com de Tatiana Claver.