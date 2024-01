«Soc aficionat als còmics i quan vaig començar a treballar com a professor vaig pensar que hauria de deixar-ho de costat. Però de seguida em vaig adonar que el còmic és molt generós per a contar coses».

Pedro Cifuentes (Borriana, Castelló, 1975) és professor de Ciències Socials en un institut en la seua localitat natal. Atén a El Periódico de España, del mateix grup editorial que Levante-EMV, justament en una pausa del seu treball, mentre fa una guàrdia en l’esbarjo. Ho fa perquè, a més del seu treball docent, és autor de còmics i acaba de publicar el nou lliurament d’una sèrie que va començar en 2019: "Historia del arte en cómic volum 4: Arte Barroco" (editorial Desperta Ferro).

Guiat pels mateixos personatges que en els llibres anteriors (un professor de Socials amb una espasa làser, la seua mascota i cinc alumnes adolescents), el llibre recorre les principals obres i autors del Barroc, els posa en context (físic i històric) i analitza alguns perquès d’autors i obres, a més de fer algunes reflexions sobre la vida actual i la de l’època que recull en el llibre. És, en resum, el perfecte manual per a ensenyar la història del Barroc a l’alumnat de Secundària.

Cifuentes admet que estar a l’aula l’ajuda també a mantindre’s actualitzat, entre altres motius perquè ell, que porta en l’ensenyament des de 2008, cada any és major, però els xavals de les seues classes tots els cursos tenen la mateixa edat. «Hi ha plataformes que se’ns escapen als adults i per a ells són d’ús diari», diu. Entre altres, cita Wattpad, una plataforma de fanfiction, ficció escrita pels admiradors d’una obra concreta; o Webtoons, una plataforma coreana de còmics en línia.

Llibres i tecnologia a l'aula

Tot i que és autor de llibres, este professor és un gran defensor de l’ús de la tecnologia a l’aula. En una vinyeta de la seua Historia del Barroco, els protagonistes es troben en el Rijksmuseum d’Amsterdam veient «La ronda de nit» de Rembrandt. El professor es queixa que estiguen mirant els mòbils i els seus alumnes li responen que estan utilitzant aplicacions de realitat augmentada per a conéixer-lo en profunditat.

«Hi ha més alarma social pel desconeixement nostre. Els xavals arriben a l’institut ara bastant conscienciats de per a què serveix un mòbil i és el professor el que està espantat perquè no sap què fer amb ell dins de l’aula».

Després de recórrer el Barroc, a la Historia del Arte en cómic de Pedro Cifuentes encara li queden dos capítols per a tancar-se. Mentrestant, l’autor seguix amb les seues classes i vol fer créixer la sèrie de llibres dedicats a la història d’Espanya.

A més, cal destacar que prepara el salt a l’audiovisual amb una sèrie de dibuixos animats que veurà la llum este 2024. «Serà una sèrie molt visual, molt del segle XXI», diu. «Pensa que l’última versió que es va fer a Espanya va ser en 1979». Es refereix a "Érase una vez el hombre" que ha quedat molt desfasada en la seua mirada (eurocèntrica, sense presència de dones, que encamina la història cap a una idea de progrés d’Europa...).

«S’ha avançat molt en la investigació històrica. Ja sabem, per exemple, que les coves d’Altamira van ser pintades per una dona i, no obstant això, els materials audiovisuals que tenen els xavals encara no s’han actualitzat», explica. Cifuentes junta en la seua persona diferents branques professionals per a un mateix objectiu: «Jo crec que és el professor el que ha de transmetre eixes ganes per aprendre. És la part difícil del nostre treball», conclou.