Sis centres educatius de la Comunitat Valenciana treballen des d’este curs per garantir i fomentar un clima de benestar emocional a les aules. Són tres escoles i tres instituts públics (dos per cada província) que participen en un projecte pilot de la Conselleria d’Educació, en el marc del Programa de Cooperació Territorial per al Benestar emocional en l’Àmbit educatiu. Com altres projectes, inclou formació per al professorat però, a més, també aporta una visió en clau comunitària per a poder garantir un bon ambient als centres educatius, tant des del punt de vista emocional com de la salut mental.

En este cas, a més d’abordar els problemes de salut mental dels infants i adolescents que s’han evidenciat els últims cursos, el focus es posa en crear un bon entorn per a previndre i una formació integral de la persona: no actuar quan ja hi ha situacions greus (com ideacions suïcides o autolesions), sinó en evitar que s’arribe a eixos problemes i en què els centres facen intervencions amb l’alumnat i tinguen els seus propis plans de benestar emocional. Eixe és l’objectiu final, ja que s’espera que tot este treball siga la base «d’una implementació sostinguda en el temps» i d’un «procés de millora sistematitzada i contínua».

Este programa pilot està impulsat per la direcció general d’Innovació Educativa del Consell i adapta «un model basat en l’evidència científica amb una dimensió comunitària», segons expliquen. Es desenvoluparà durant dos cursos (este 2023-24 i el 2024-25) i posa èmfasi en la formació del professorat, sobretot en esta primera etapa. En el projecte ja iniciat durant el passat trimestre participen el CEIP Bonavista i l’IES Clara Campoamor, d’Alaquàs; el CEIP Juan Carlos I i l’IES Almenara, al municipi de Castelló; i el CEIP Sanchis Guarner i l’IES Xebic, d’Ondara. Se tracta de les escoles i els seus instituts adscrits, per a vore una evolució en l’alumnat en un futur.

Incerteses i estrés de les noves generacions

Als centres educatius són conscients que, a més dels processos de canvi que es viuen en la infància i l’adolescència, l’alumnat en l’actualitat es veu afectat per diferents reptes globals, situacions sobrevingudes mai viscudes (com la passada pandèmia) i un futur ple d’incerteses, el que els genera «un estrés que es manifesta en tots els àmbits de les seues vides». També, «d’una forma molt visible, a les aules on transcorre gran part del seu dia a dia», apunten des de la conselleria. Per això, entre les primeres accions del projecte pilot iniciat al novembre s’inclou dotar al professorat d’eines i recursos per tractar amb l’alumnat.

Com s’apunta en la proposta d’Educació, se pretén «possibilitar transformacions en l’aula i el centre, integrant les competències socials i emocionals en la programació i fomentant un clima de suport». En el primer curs, se centra en la formació del professorat —amb sessions online i presencials— sobre les bases de l’aprenentatge socioemocional (ASE). Participen un membre de l’equip directiu; l’orientador o orientadora; la persona coordinadora d’Igualtat i Convivència; en els CEIP, un representant de cada cicle; i en els IES, de cada nivell. En la segona etapa, en 2024-25, se treballarà amb l’alumnat.

Entre les accions que s’inclouen està, a més de la formació del professorat per a «fomentar un clima de suport» entorn a l’alumnat; accions per a crear lligams entre professionals dels centres educatius i els col·lectius locals que donen suport a la infància i joventut; a més de sensibilitzar i col·laborar en actuacions per un bon tracte a la infància i l’adolescència, així com el respecte dels drets fonamentals de xiquets, xiquetes i adolescents.Tanmateix, el programa de la conselleria inclou integrar les competències socials i emocionals dins de la programació de les assignatures i una major «participació real» de l’alumnat en les decisions del centre.

L’equip tècnic darrere d’este projecte està format per Violeta Cano, Xabe Carmona, Paz Sancho i Ana Cristina Zamora, que formen i atenen als sis centres en el pilotatge i este procés que han iniciat. Anna Dasí és la directora de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs, un dels tres instituts seleccionats per a participar. Explica que la diferència d’este projecte amb altres és «el focus». «No és una acció més sinó que es pretén que tot quede impregnat en el currículum», apunta. Des d’este centre consideren que és «una bona oportunitat perquè és cert que després del confinament i la pandèmia s’ha detectat que l’alumnat no només necessita acompanyament acadèmic, sinó socioemocional».

«La idea és formar al professorat per a elaborar un pla d’acompanyament socioeducatiu, transversal en tot l’ensenyament obligatori i que s’aplique cada dia», diu la directora, que apunta que al seu centre sempre s’han interessat per estes qüestions i per acompanyar a l’alumnat «no només acadèmicament». Ara es tracta, en el cas de l’IES d’Alaquàs, de protocolitzar moltes de les coses que ja fan. «Es posa de relleu que moltes pràctiques ja les fem però no som conscients, per això ara es tracta de sistematitzar intervencions que desenvolupen les competències socioemocionals de l’alumnat i també de fer-los reflexionar de com el que senten i el seu estat d’ànim els afecta, per a bé o per a mal, en el seu dia a dia», diu Dasí. Per això, el programa pilot no és «una acció més» sinó que també convida a la reflexió i té repercussió en diferents aspectes vitals, ja que dóna ferramentes als docents però també, en un futur, als estudiants. «Treballar les ferramentes socioemocionals i el benestar millora les habilitats socials, a més de les emocionals, l’actitud i la conducta, les relacions amb les persones de l’entorn… i també, gràcies a tot això, el rendiment acadèmic», avança.

Les mateixes conclusions trauen, de moment, en el CEIP Bonavista d’Alaquàs, on veuen el programa «com una oportunitat de generar vincles amb la comunitat i d’integrar el creixement emocional a la pràctica educativa». «És un pas endavant en el desenvolupament integral dels alumnes, com ja es treballa amb una llarga tradició en països com els Estats Units. És un punt de vista global del desenvolupament social i emocionals dels estudiants, perquè una persona no és completa fins que no participes en la teua comunitat», reflexiona el cap d’estudis, Manuel Lucas. Afirma, com a l’IES Clara Campoamor, que algunes de les qüestions ja les apliquen a l’aula —com el treball cooperatiu—, però que el tret novedós d’este programa pilot és la visió transversal i el fet d’haver d’integrar la visió socioemocional en la pràctica diària i de manera totalment integrada.

Al final d’este curs hi haurà una jornada formativa com a cloenda del treball realitzat en el projecte pilot, amb una xarrada i una presentació institucional que serviran per a visibilitzar el projecte en tota la comunitat educativa valenciana. Serà una jornada de bones pràctiques i també s’implementaran recursos i material didàctic perquè arriben a tots els centres valencians.