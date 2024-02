Aquest dilluns, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha llançat una nova campanya anomenada «Aprenem amb la mirada» que tracta el tema de la salut mental i literatura. La campanya està formada per un cicle de quatre vídeos que pots trobar al canal de YouTube de la Fundació, en els quals conversen amb autors i autores de la nostra literatura sobre les seues obres i els seus personatges.

A través d’aquestes converses, coneixeràs el procés creatiu d’algunes de les obres que han escrit aquests escriptors i escriptores; analitzen llibres que tracten la salut mental, i fan visibles qüestions com els trastorns de conducta, l’assetjament, les addiccions a les noves tecnologies, la resiliència o l’autoestima. Cada qüestió a tractar està relacionada amb una o més obres de l’autor o autora seleccionat per a cada qüestió.

La primera conversa és amb Pasqual Alapont, i tracta un tema molt habitual en les seues novel·les, els trastorns de conducta. Pasqual és un reconegut escriptor que ha compaginat el món del llibre amb el teatre, i ha exercit d’editor, traductor, guionista i dramaturg. Ha publicat més d’un centenar d’obres i és especialment conegut per les seues obres infantils i juvenils, que han esdevingut autèntics èxits de vendes.

Muriel Villanueva, és la segona autora que participa en aquest cicle de vídeos. Amb ella es tracta el tema de l’assetjament, un tema molt recurrent a les seues obres literàries que aborda des de diferents perspectives. Muriel és autora de més de trenta obres literàries per a totes les edats, entre les quals s’inclouen novel·les, llibres de contes, poemaris, obres de teatre i curtmetratges cinematogràfics, a més de publicacions breus en antologies i en línia.

Tant la conversa de Muriel com la de Pasqual foren publicades el passat dilluns 12 de febrer. Les altres dos converses restants es publicaran una per setmana. El dilluns dia 19 de febrer, es llançarà el tercer vídeo d’aquest cicle que tracta el tema de les addiccions a les noves tecnologies de la mà d’Enric Senabre, un referent literari en aquestes matèries. Enric és professor d’Ètica i Filosofia. Ha rebut diversos premis d’innovació educativa i ha publicat nombrosos títols de divulgació filosòfica adreçats als joves, així com diverses novel·les.

L’última conversa, amb la qual es tancarà aquest primer cicle vídeos de la campanya «Aprenem amb la mirada», la podràs trobar al canal de YouTube de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, l’últim dilluns del més, el 26 de febrer. En aquesta ocasió, es tractaran els temes de l’autoestima i la resiliència, dos paraules que defineixen els personatges de l’univers literari de Raquel Ricart. Aquesta escriptora compta amb una trajectòria molt consolidada, al llarg de la qual ha publicat textos de gèneres diversos: dramàtics, novel·les d’adults, novel·les juvenils i alguns relats, entre altres.

Aquest cicle de vídeos va dirigit a tot tipus de públics, des de professionals del món de la biblioteca o llibreries, fins al públic en general. Amb aquestos vídeos podràs conéixer diferents obres literàries que compten amb personatges que pateixen o conviuen amb les problemàtiques de salut mental més actuals.

Ens trobem en un moment en què la sensibilitat i la comprensió cap a les malalties mentals són més necessàries que mai. Amb aquesta campanya, es vol contribuir a obrir converses, a trencar estigmes i a oferir recursos per a aquells que pateixen o coneixen algú que pateix un problema de salut mental, a més de ser una oportunitat única per a conéixer els processos creatius i de documentació que utilitzen els autors i les autores per a abordar aquests temes en les seues obres literàries.