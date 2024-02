La importància dels contacontes a les biblioteques.

Les biblioteques són llocs màgics, plens d'aventures, imaginació i coneixement que esperen ser descoberts. En aquests espais, els contacontes juguen un paper vital, ja que no només entretenen els més joves, sinó que també fomenten l'amor per la lectura i l'aprenentatge.

Els contacontes captiven l'atenció dels xiquets i xiquetes amb històries emocionants, personatges fascinants i aventures sorprenents. A través d'aquesta experiència participativa i enriquidora, els més menuts es connecten amb el plaer de llegir i aprenen a associar els llibres com a fonts de diversió i coneixement.

Les històries narrades durant els contacontes estimulen la imaginació i ens transporten a mons fantàstics i misteriosos. A mesura que escolten les narracions, els xiquets i xiquetes desenvolupen la seua creativitat i aprenen a crear les seues pròpies històries i personatges. A més a més, també aprenen a seguir una trama, a comprendre els personatges i a expressar les seues pròpies idees i emocions relacionades amb la història.

Inspirar per a buscar més llibres

Els contacontes els poden inspirar a buscar més històries i llibres per llegir. Després d'assistir a aquesta emocionant activitat, molts se senten motivats a visitar la biblioteca i a explorar la secció de contes per trobar més històries interessants per a ells.

En resum, els contacontes a les biblioteques juguen un paper essencial en la promoció de l'amor per la lectura i el desenvolupament de la imaginació. A través d'aquestes experiències enriquidores, els xiquets i xiquetes no només es converteixen en lectors entusiastes, sinó que també desenvolupen habilitats crítiques, creatives i interculturals que els serviran de per vida.

Així, aquest tipus d’activitat continua sent un tresor per a les biblioteques, ja que alimenten la ment i l'ànima dels més joves i els motiven a explorar el món a través de les pàgines dels llibres.