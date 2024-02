Naixen els primers taurons grisos de l'any en l'Oceanogràfic

L'Oceanogràfic de València compte des de fa dues setmanes amb tres noves cries de tauró gris (Carcharhinus plumbeus). En concret són dos mascles i una femella que va parir Alice, una femella de tauró que viu en el centre marí des de 2003, que pesa prop de cent quilos i mesura 2,5 metres.

Es tracta del primer naixement d'aquesta espècie de tauró de 2024 i un èxit per a la política de conservació del Oceanogràfic, ja que el tauró gris està catalogat com “en perill d'extinció” per la Llista Roja d'Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN).

Les condicions en les quals viuen els animals en el Oceanogràfic, l'alimentació que reben i l'assistència dels seus cuidadors són la fórmula perfecta produïsquen les gestacions i els parts i garantir així el benestar animal.

Dos mascle i dues femelles

Els dos mascles i la femella nounats, amb un quilo de pes cadascun i amb una longitud de 50-60 centímetres, es troben actualment en l'àrea de Quarantena de l'Oceanogràfic, allotjats en cubes protegides que eviten possibles ferides.

Per al seu correcte seguiment, el primer que fa l'equip de cuidadors de l'Oceanogràfic fa és sexarlas i diferenciar-les entre elles.

Bebés taurons. / L-EMV

Tal com esmenta Marga Ardao, responsable de taurons i ratlles de l'Oceanogràfic, “en aquest cas, la femella és fàcil de distingir perquè és més gran que els dos mascles, però, com els mascles són idèntics, s'ha col·locat una xicoteta anella en l'aleta dorsal d'un d'ells.”

Cada dia, els biòlegs de l'Oceanogràfic són els encarregats de controlar el seu desenvolupament. Per a això, observen la seua capacitat de nade i els alimenten amb una dieta controlada composta de lluç, areng, llagostí, punta i suplements.

S'esperen més cries durant el mes vinent

El tauró gris sol parir cada dos anys. De fet, Alice és la tercera vegada que té cries.

En 2022 va protagonitzar el part de taurons grisos més nombrós de la història de l'Oceanogràfic, amb un total de 15 cries. Un esdeveniment que es va produir durant l'activitat “Dormir amb Taurons”, i en el qual diverses famílies que eren presents en eixe moment en el túnel van ser testimonis del naixement.

S'espera que, durant el mes vinent de març, Inés, una altra femella de la mateixa espècie, tinga cries.

Segons ha explicat Ardao, “quan observem que les femelles que compten amb xicotetes marques de mossegades a causa de l'aparellament deixen de menjar, és un senyal que en menys d'un mes tindran a les seues cries”.

Un part emocionant

Ardao també relata com va ser el procediment durant les hores prèvies al naixement dels xicotets: “Com portava temps sense menjar, sabíem que anava a parir en qualsevol moment. Havíem deixat preparats els equips de busseig d'emergència amb els salabres. Quan arribem el 14 de febrer a primera hora, vam veure a les cries nadant en el tanc i ràpidament ens vam ficar per elles”.

Una curiosa reproducció

En els parts de taurons grisos, es pot saber qui és la ‘mare’ però no el ‘pare’. Això es deu al fet que és probable que en una mateixa ventrada hi haja cries de ‘pares’ diferents ja que les femelles conserven l'esperma.