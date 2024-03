L’alumnat impulsa una nova cursa solidària a Burjassot

L’alumnat del Col·legi San Miguel Arcángel de Burjassot té moltes inquietuds i, entre elles, la d’ajudar a fer d’esta una societat millor. Per això, per segon any consecutiu han organitzat una marxa solidària, amb l’objectiu de recaptar fons.

En esta ocasió, l’associació beneficiària és «¡Hay que tomarse la vida con tumor!», centrada a ajudar a la investigació sobre els tumors cerebrals.

Els i les alumnes de 5é de Primària són els encarregats d’impulsar esta activitat que se celebrarà el proper 26 de març, a partir de les 9:30, pels carrers que envolten l’escola: els carrers Carolina Álvarez, Jorge Juan, Maestro Fernando Martín, Obispo Muñoz, Patriarca i Mariana Pineda.

Xavi Parra, el cap d’estudis del centre concertat que forma part de la xarxa d’escoles diocesanes, explica que, des de fa anys, el centre sempre feia una cursa —lúdica i no competitiva— però que el curs passat van ser els alumnes els que van proposar que tinguera una finalitat solidària i recaptar fons per a alguna causa.

La cursa es prepara des de l’assignatura de Projectes Interdisciplinaris i la Tutoria; i són els alumnes els encarregats de fer promoció entre les famílies i el barri, doncs també busquen la col·laboració d’empreses i comerços propers.

Dins del Dia de l'Esport

L’acció s’emmarca dins del Dia de l’Esport als centres educatius —que este curs se celebra el pròxim 26 de març— i en la qual poden participar escolars, docents i familiars; tot i que, a més de la venda dels dorsals, qualsevol persona pot donar des d’un euro. En 2022-23, l’associació beneficiària van ser Unoentrecienmil, de xiquets amb leucèmia.