Xelo Soriano guanya el Premi Llegir 2023-24

L’article «Tornar», de la dissenyadora d’Experiència d’Usuari, Xelo Soriano Hernández, ha sigut el text guanyador del Premi Llegir 2023-2024, dotat amb 500 euros per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, entitat impulsora del certamen.

Xelo Soriano treballa com a freelance, alternant projectes comercials amb altres de caràcter social i cultural, orientats a combatre la bretxa digital en l’àmbit rural. «Tornar», transmet l’estima per la lectura i per la nostra llengua, un text ple de sentiment en el qual l’autora ens conta com va tornar a València i va reprendre la lectura i l’art d’escriure en valencià.

El jurat –format per Lourdes Toledo, Borja Fuster, Amparo Pons i Àngela Baldó– ha acordat per majoria destacar com a segon premi (dotat amb 300 euros) «Llegir en col·lectiu», de Mercè Pérez, l’editora i cooperativista a Sembra Llibres, que a més també condueix i coordina una sèrie de clubs de lectura a València. També col·labora en La Directa escrivint columnes d’opinió així com en la revista Caràcters ressenyant llibres. És experta en literatura contemporània escrita per dones i en literatura juvenil.

«Llegir en col·lectiu», com expressa Mercè Pérez a l’article, «és una carta d’amor als grups o clubs de lectura» en la qual parla de la importància de llegir col·lectivament, i anima els lectors a fer el pas de la lectura en solitari a gaudir de la lectura en grup, compartint la experiència de llegir llibres, comentant-los, fent-ne l’anàlisi i fomentant l’intercanviar opinions.

El tercer premi (dotat amb 200 euros) ha sigut per a «Teràpia» de Cristina Marqués Ferrer, professora de Valencià, a més de dinamitzadora de tertúlies literàries a la comunitat educativa i impulsora de la tertúlia a la Biblioteca de Quartell. Aposta per l’experimentació literària, la degustació poètica i la vivència de l’aprenentatge com la força que impulsa el món. La lectura esdevé clau en la tasca que desenvolupa a les aules, al carrer i a la vida. L’article de Cristina Marqués —ex colaboradora de Levante-EMV— narra com la lectura pot salvar-nos en els moments difícils i ressalta la idea de com «llegir ens fa lliures, llegir ens fa viure». Pots llegir el articles que hi esmentem en el web de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (www.fundaciobromera.org).

A aquesta edició del Premi Llegir, que enguany compleix dotze anys, s’han presentat un bon nombre d’articles, un fet que confirma que es tracta d’un guardó consolidat i de prestigi al qual es presenten reconeguts professionals de l’escriptura, docents i persones del món cultural.