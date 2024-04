Ciència a bord d’un vaixell de vela pel Cercle Polar Àrtic

L’ Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències i Oceanosophia, el projecte del grup especialitzat en turisme nàutic i travessies temàtiques WorldWide Nautic-All, tornen a col·laborar per a en l’aventura científica pel Cercle Polar Àrtic.

«Ártico – La vida al límite és un viatge a bord del vaixell de vela històric ‘Antigua’ i que ofereix l’oportunitat única de participar en una aventura divulgativa amb programes i activitats basades en l’experimentació, el coneixement i l’observació d’un dels ecosistemes més vulnerables del Planeta.

L’experiència, que s’ha presentat aquest matí en l’Oceanogràfic, transcorrerà del 22 d’octubre a l’1 de novembre i començarà i conclourà a la ciutat noruega de Tromso. Els passatgers que desitgen formar part ja poden reservar la seua plaça a través de les respectives webs oceanografic.org o oceanosophia.com, en les quals s’especifica totes les condicions del viatge.

Durant l’acte de presentació, Leocadia García-Bartual, directora general del Oceanogràfic ha comentat que «aquesta col·laboració reflecteix el compromís de l’aquari de València i la seua Fundació amb la divulgació científica i la conservació de l’Àrtic».

Alberto de Zunzunegui, director de Oceanosophia i coordinador de la travessia, ha esmentat la importància de conéixer la història de les regions polars, la dels seus habitants i aprendre a ‘sentir l’Àrtic’, com a primer pas per a la conservació d’eixe important ecosistema.

En l’esdeveniment també van ser presents Pablo García, divulgador científic de la Fundació Oceanogràfic, qui va participar l’any passat en l’experiència del ‘Antigua’, i el prestigiós científic, Javier Cacho.

Per a Cacho és especialment important destacar la capacitat d’adaptació dels habitants de les regions polars, com els Inuit i Sami, a l’hostilitat del mitjà, en els límits on la vida és possible.

Programa temàtic

Enguany seran Javier Cacho i David Nacher, biòleg i divulgador de l’ Oceanogràfic, amb la direcció d’Alberto de Zunzunegui, els experts que dirigisquen el programa temàtic a bord del vaixell amb activitats formatives i xarrades sobre l’exploració i l’ecosistema de la regió polar.

El viatge començarà el 22 d’octubre a Oslo i els passatgers es traslladaran fins a Tromso per a visitar el Museu Polar.

El vaixell ‘Antigua’ salparà el dia 23 i, durant sis dies, navegarà al llarg dels fiords noruecs endinsant-se en el Cercle Polar Àrtic. Durant la travessia, els participants aprendran la història d’una de les zones més inhòspites de Planeta, coneixerà els vaixells que van solcar les aigües desconegudes entre gels, tempestes i freds, i tindrà l’oportunitat d’albirar balenes i observar les meravelloses aurores boreals, igualment habituals durant els mesos d’hivern.

Es tracta d’un viatge plantejat des d’una experiència formativa i enriquidora, dirigida a persones apassionades per la mar, la navegació, la història i la cultura de l’Àrtic.

Una aventura polar

A més de les activitats referides, els participants podran adquirir, de la mà dels responsables, els coneixements sobre l’ecosistema de l’Àrtic i es fondejarà o amarrarà, sempre que la meteorologia ho permeta, en xicotetes poblacions pesqueres i ramaderes dels fiords, per a conéixer el mode de vida dels seus habitants.

El recorregut té previst l’amarrament en ports com els de Andfjord, Senja, Andanes, Gryllefjord, Skrolsvik, Sommaroy, Burfjorden, Hamnnes, Uloya, Nord-Lenangen.

Un vaixell clàssic de vela

El bergantí ‘Antigua’ de 49 metres d’eslora, és un vaixell que es caracteritza pel seu disseny clàssic, amb capacitat per a acollir fins a 32 passatgers, repartits en 16 cabines dobles amb bany.

L’experimentada tripulació i els moderns equips de navegació garanteixen la seguretat de les travessies, convertint l’experiència en una meravellosa aventura nàutica.

