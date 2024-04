L’IES Federica Montseny participa en mobilitats per a ESO, Batxillerat i FP

L’IES Federica Montseny pertany a la població de Burjassot. El centre oferix ensenyament reglat en dos àmbits: educació escolar amb Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat (Ciència i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials) d’una banda; i, d’altra banda, Formació Professional amb FP Bàsica, cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior.

El centre aposta fermament per la internacionalització i la promoció dels valors europeus, per la qual cosa disposa d’un departament Erasmus+ encarregat de coordinar els Projectes Erasmus tant en educació escolar (Secundària i Batxillerat) com en Formació Professional.

Fruit de la llarga trajectòria de més de 20 anys en el desenvolupament de projectes internacionals, l’any 2020 va rebre l’acreditació Erasmus+ del SEPIE per al període 2021-27, segell que atorga la Unió Europea als centres de referència en l’àmbit de la mobilitat i la cooperació europea. Gràcies a això, durant estos anys s’estan realitzant i es realitzaran mobilitats d’alumnat i professorat amb l’objectiu d’ampliar les competències comunicatives, afavorir la inclusió, millorar la qualitat educativa i fomentar l’aplicació de noves metodologies d’ensenyament.

En l’àmbit de l’educació secundària, les mobilitats que es realitzen són de dos tipus diferents. D’una banda estan les mobilitats de curta duració, en les quals durant una setmana l’alumnat s’allotja en famílies i compartix experiències amb xics i xiques de la seua mateixa edat d’altres països. En cursos passats es van realitzar este tipus d’intercanvis amb Portugal, República Txeca, Alemanya i Romania.

En el present curs 2023-24 s’estan realitzant projectes amb Finlàndia, França i República Txeca. El pròxim curs 2024-25 s’estan organitzant intercanvis per a alumnat de 2n, 3r, 4t de l’ESO i 1r de Batxillerat a Itàlia (Roma i Sicília), Bèlgica i Romania. D’altra banda, es pot optar per una mobilitat de llarga duració, en la qual es cursen els estudis durant dos o tres mesos en un centre d’un altre país. En l’actualitat tenen acords amb els centres IIS Mosé Bianchi de Monza (Itàlia) i el centre bilingüe Gymnázium Olomuc-Hejcin de Olomuc (República Txeca).

L’IES Federica Montseny també realitza projectes eTwinning amb centres d’altres països. Es tracta de projectes col·laboratius en els quals alumnat i professorat a través de plataformes digitals intercanvien idees, treballs, estudis…En l’actualitat, s’està realitzant el projecte «Science needs girls» amb el centre IIS Enzo Ferrari de Roma amb alumnat de 3r de l’ESO. En l’àmbit de la Formació Professional també es desenvolupen diferents projectes, centrats fonamentalment en la formació en centres de treball i empreses.

Formació contínua per al professorat

Finalment, el programa Erasmus+ fomenta la formació contínua del professorat. Els docents realitzen cursos de formació durant els mesos d’estiu sobre ensenyament CLIL, noves metodologies, inclusió, TIC… per a després aplicar-ho a l’aula. També es realitzen períodes d’observació (jobshadowing) en centres de referència d’altres països amb l’objectiu d’intercanviar experiències, metodologies i establir vincles que faciliten nous intercanvis. Així mateix, professorat estranger visita el Federica Montseny per a conéixer els diferents projectes que es desenvolupen. Durant este curs s’estan realitzant estades a Itàlia, Polònia i Bèlgica.

