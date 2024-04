Ressenya de la setmana: "La tempesta de Sant Joan", d'Óscar Mora

TITOL La tempesta de Sant Joan AUTOR Óscar Mora IL·LUSTRACIONS Alba López soler EDITORIAL Drassana COL·LECCIÓ Estar en un núvol

Amb La tempesta de Sant Joan Óscar Mora guanyà el Premi Diafebus de novel·la juvenil de 2023 i ho va fer amb una obra que destaca per la maduresa de l’estil utilitzat i, sobretot, per l’estructura fragmentada de la trama. Una trama que avança amb interés creixent des de punts de partida inicials diferents que es van entrellaçant.

Ens hi trobem, per exemple, la història de dos grups de joves, un de tres xiques i l’altre de tres xics, que visiten Dénia per a assistir a l’Estiurrock, un festival de música. Hi ha també la història d’un arqueòleg i la seua filla que busquen un tresor i una colla de pescadors que es veuen immersos en uns fets misteriosos i fantàstics.

I tot això amb intervenció d’altres personatges del poble i una actriu alemanya que viatja sempre amb una serp. Ingredients que l’autor usa amb una habilitat extraordinària. L’edició, a més, compta amb una bona maquetació i uns dibuixos hiperrealistes d’Alba López Soler que faciliten una lectura més atractiva.