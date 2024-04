Continua la lluita per salvar l’ofegabous, un dels amfibis més amenaçats

Una de les línies de conservació de la Fundació Oceanogràfic és el reforç d’espècies en perill d’extinció per a reintroduir-les en el seu hàbitat natural. És el cas de l’ofegabous (Pleurodeles waltl), l’únic amfibi amb cua que habita en la Comunitat Valenciana i catalogat com a «vulnerable» pel catàleg valencià d’espècies amenaçades de fauna, i en regressió en algunes zones de la seua àrea de distribució.

L’Oceanogràfic i la Ciutat de les Arts i les Ciències treballen en col·laboració amb el Centre d’Investigació Piscícola del Palmar de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestuctures i Territori de la Generalitat per a maximitzar les possibilitats de supervivència d’estos animals.

El projecte de reproducció de l’ofegabous comença en 2017, quan el centre marí de València inicia una línia de cria en condicions controlades en les seues instal·lacions. Per a això, es va condicionar una sala en la qual es van situar els aquaris destinats a completar el cicle vital d’este amfibi i d’altres espècies, al temps en el qual es va posar en marxa una altra línia paral·lela de restauració paisatgística per a donar a conéixer la importància de protegir la biodiversitat associada als ecosistemes d’aiguamoll de la Comunitat Valenciana.

Des d’aleshores, la Fundació Oceanogràfic va iniciar una nova etapa treballant en la cura i el manteniment d’espècies de flora i fauna que habiten en estos ecosistemes, la qual cosa va suposar l’adquisició d’una àmplia experiència en este camp de la conservació ex situ.

Amb este projecte, es va posar a la disposició dels governs locals i de la ciutadania el coneixement adquirit, així com els recursos materials i personals per a continuar amb accions de conservació in situ i enriquir les línies de conservació que desenvolupa la conselleria.

Solta d’animals al medi natural

Quan els ofegabous naixen en les instal·lacions de l’Oceanogràfic adquirixen una grandària adequada, es reintroduïxen en basses condicionades. Estos esdeveniments solen realitzar-se al costat d’associacions i col·legis amb l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar sobre la importància de protegir estos animals. Després de la solta, es realitzen controls periòdics per a conéixer l’evolució i l’estat sanitari de l’espècie en els diferents punts de la Comunitat Valenciana. Est eseguiment és possible gràcies a les marques individuals —microxips— que se’ls col·loca als ofegabous i que permet identificar-los i estudiar els seus moviments en cas de ser recapturats.

L’acció humana, l’ amenaça

L’ofegabous rep el seu nom per la creença generalitzada que vaques i bous podien morir-se si s’engolien un d’estos animals en beure en les tolles. Per a este animal la major amenaça continúa sent l’acció humana. Igualment, patix la pressió per la introducció d’espècies al·lòctones i els productes químics que s’empren per a potenciar la producció agrícola.

L’aspecte de l’ofegabous és molt potent, com el d’un animal prehistòric, i pot aconseguir fins a 300 mil·límetres de longitud. D’ulls xicotets però cridaners, tenen, afortunadament, una gran capacitat de reproducció. Esta salamandra és voraç i s’alimenta d’invertebrats aquàtics, mol·luscos i fins i tot cucs o larves d’insectes.

El pròxim diumenge es commemora el Dia dels Amfibis i des de la Fundació Oceanogràfic continuen conscienciant de la necessitat de protegir a aquest i a altres animals.