Descobrir València a través d'un llibre

La il·lustradora autodidacta i ‘arterapeuta’ Anneta Santacreu porta als centres educatius el seu llibre "Ecosistema València" (Andana, 2022) que, dos anys després de la seua publicació, pren forma de taller-contaconte a les aules. La publicació va sorgir arran d’una col·laboració amb l’editora Dorothee Fischer, una alemanya afincada a València que trobava a faltar els llibres de la seua infància, els típics de «busca-troba», en cartró i de gran format (wimmelbuch) i amb personatges que es repetixen en diferents planes i ubicacions, i li va proposar a Anneta Santacreu fer un sobre València.

Després d’un crowdfounding i amb la pandèmia pel mig, va publicar-se un àlbum il·lustrat que ja es considera el "On estàs Wally?" valencià, ja que té algunes similituds amb estes famoses publicacions però també diferències. «Ho vam barrejar tot i vam començar a pensar la ciutat de València, però no només la part construïda, sinó tot el territori que habitem, la ciutat que utilitzen els ciutadans», apunta la il·lustradora valenciana.

«A partir d’eixa reflexió sorgix el llibre, com una espècie d’investigació sobre els elements fonamentals de València, els moviments socials, l’arquitectura, la gastronomia, els oficis tradicionals...».

Les dos autores. / Levante-EMV

Les planes són, segons afirma, «una espècie de mapes conceptuals, a partir de tots els elements, la imatge que existix d’ells i com es relacionen i interactuen. Es pot entendre només mirant-ho, és com una fotografia», explica Santacreu.

L’Albufera, la Marina i el mar, el parc del riu i el Gulliver, el Mercat Central i la Llotja; i la vida al carrer... «Es reflectix la vida com si fora una fotografia», apunta, i en la qual molts personatges diferents interaccionen amb l’entorn, com un ecosistema però urbà.

«A més de ser una espècie de joc —hi ha elements i personatges que buscar en cada lloc— està ple de contingut de realitat», destaca. Apareixen, per exemple, els cultius de l’arròs o els calendaris per a plantar, professions com les dels pescadors, moviments socials com Per l’Horta o referències a esdeveniments reals i que, d’una manera o altra, han sigut transcendentals per a la ciutat, com un cotxe de F1 on va estar el circuit.

Reflexió sobre com és la ciutat

Però, a més de crear estones entretingudes per a gent de totes les edats, este àlbum il·lustrat ha acabat sent una reflexió de com és la ciutat o com podria ser. Per això, Anneta Santacreu també està anant als centres educatius a fer una ‘lectura’ conjunta d’"Ecosistema València" amb els escolars. La coautora conta que es convertix en una espècie de viatgera que arriba a la ciutat i, a través d’unes postals que li havien enviat, tracta d’esbrinar quins són els elements essencials de València.

L’obra «té molt de caràcter didàctic, i més a través del joc, i fa que els lectors tinguen un paper actiu per a traure les seues pròpies conclusions. És l’avantatge dels llibres amb imatges, que una imatge pot tindre 1.000 lectures, i són formats molt flexibles per a dialogar i jugar".

Anneta Santacreu, que prepara un nou llibre —«Univers emocions»— estarà a la Fira del Llibre de València, en l’Espai Vicent Andrés Estellés el 4 de maig a les 12:15 hores. "Ecosistema València" és un llibre per a xiquets i xiquetes amb molt d’interés artístic, educatiu i turístic, que il·lustra la ciutat en moviment i viva, no només com a paisatge o entorn de les accions. Un àlbum il·lustrat educatiu i lúdic amb gran qualitat estètica i apte per a una lectura multilenguatge, en no tindre paraules.