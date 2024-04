Llibres o telèfons? El professorat es llança a escriure sobre l'ús dels mòbils

Laia sempre ha sigut una xiqueta reservada i, segurament per això, li agrada estar a soles. Ara, que té mòbil, passa hores i hores a la seua habitació parlant a través de la pantalla amb noves amistats que no coneix ningú del seu entorn, ni tan sols ella mateixa, amb un ‘amic invisible’ que li portarà alguns problemes....

Esta és una situació versemblant i molt real en moltes cases i per a moltes famílies i és el punt de partida de "Laia juga amb el mòbil" (Bromera, 2024), el nou llibre del professor valencià Enric Senabre (Alcoi, 1964) que busca conscienciar a xiquets i xiquetes i ensenyar a usar el mòbil amb responsabilitat.

No és l’únic professor que ha decidit escriure sobre un tema que preocupa a la comunitat educativa. Un altre exemple és José Vicente Sarmiento (Bigastro, 1973), que ensenya a Alacant i és autor de "Juan sin móvil" (Fun Readers) un supervendes des que es va publicar al 2018 i que té una segona part.

Enric Senabre —que ja té altres llibres publicats com "L’infinit no s’acaba mai" i "L’infinit a les teues mans", sobre el mateix tema— explica que treballa per educar en les xarxes socials. Tradicionalment la qüestió s’iniciava en Secundària, sobre els 12 anys, quan es regalava el primer mòbil, però ara això està avançant-se i en molts casos ja és en la comunió, als 9 anys», apunta l’autor. Per això, va decidir crear Laia juga amb el mòbil, «per a, igual que s’educa als 12, educar als 10 i explicar-los l’ús de les xarxes socials, posant-nos al seu nivell».

El llibre de Senabre destaca, a més del per ser un tema d’actualitat, per contindre al final de cada capítol, xicotetes píndoles i tips que deixen clar els consells per a fer un bon ús del mòbil, de forma visual i senzilla. «La vida té moltes coses bones. Aprofita-les, diverteix-te amb els amics i amigues, juga, corre i, de vegades, també pots utilitzar el mòbil, però a estones» o «mirar vídeos és divertit, però sempre es poden fer altres coses, encara que siga a soles, no t’obsessiones amb ells i busca altres activitats» són alguns exemples.

Per la resta, és una narració dirigida als lectors infantils amb els seus diàlegs, personatges i aventures, amb boniques il·lustracions d’Anna Gisbert que fan que la lectura siga encara més agradable.

«Les xicotetes reflexions del final de cada capítol van en la línia de la filosofia de xiquets, però sense qüestionar l’ús que fem i sense cap actitud moralista. L’aprenentatge és personal i s’han de passar determinades experiències per a polir comportaments que ens poden fer mal tant a nosaltres com a altres persones, i d’això parle el llibre», afirma el professor de l’IES Ramon Llull de València.

Il·lustració de "Laia juga amb el mòbil". / Anna Gisbert

Senabre considera que amb els infants i adolescents s’ha d’abordar el tema dels mòbils i les xarxes socials «sense una actitud sancionadora o prohibitiva, i sempre evitant un enfrontament directe o missatges restrictius».

El més efectiu, assegura, és «la comprensió i l’acompanyament». En la història, Laia descobrix qüestions relacionades sobre la imatge corporal, el temps d’ús del mòbil, la privacitat, l’anonimat, la protecció de dades... «Les qüestions personals i morals ja passen a través del mòbil i necessiten un espai, en la ficció i la narració, que mostre als joves en la seua realitat i els pose davant d’ells mateixos», apunta.

Com a mostra d’esta necessitat, la versió en castellà de "Laia juga amb el mòbil" — "Laura juega con el móvil" (Algar Editorial)— ja va per la seua segona edició.

Guia per a famílies i diccionari

Però este no és l’únic llibre sobre la temàtica que té èxit, altres títols també estan llegint-se molt. És el cas de "Juan sin móvil" (Fun Readers) també dirigit a escolars, però amb il·lustracions de Bernal, humorista gràfic d’El Jueves, d’un estil molt menys infantil. L’autor, José Vicente Sarmiento, també és professor a un centre valencià, en este cas a un institut de la Vega Baja, a Alacant, i el seu llibre és tot un best-seller per a una editorial menuda com la de Bigastro, ja que ja ha venut més de 30.000 exemplars des de la seua primera publicació en 2018 i ja va per la 10a edició.

L’èxit d’este llibre es justifica pel seu bon acolliment en nombrosos centres escolars de la província d’Alacant i fora d’ella, però a més sobrepassa les fronteres nacionals, ja que també s’ha endinsat en el mercat de Corea del Sud després que l’editorial Bluebird comprara els drets del llibre.

El volum, destinat a una franja principal de lectors entre 9 i 12 anys, compta al final de les pàgines amb una guia per a pares i mares i un diccionari de terminologia. És un llibre molt complet amb una història molt actual, que aborda temes candents com l’ús i l’abús de les pantalles en la població infantil i juvenil.

Una de les pàgines de "Juan sin móvil". / Bertal

En "Juan sin móvil", el protagonista té 10 anys i encara no té telèfon i ells i els seus amics s’enfronten a situacions absurdes en les quals la tecnologia juga un paper important i el fet de tindre o no un mòbil a mà canvia per complet el rumb dels esdeveniments.

José Vicente Sarmiento, que es va iniciar en la literatura amb la novel·la juvenil "Tienes una solicitud de amistad" i també ha col·laborat en una antologia de relats sobre l’assetjament escolar en Máscaras rotas, proposa en Juan sin móvil una història divertida i original en la qual no falta un vilà i uns éssers fantàstics que cada vegada guanyen més terreny en la vida actual: els tecnozombis.

La història té també una nova aventura, "Juan sin móvil 2: Game Over", publicada per l’editorial l’any passat, una altra obra il·lustrada on la tecnologia adquirix un paper protagonista a partir d’un regal inesperat: un rellotge que no és només un rellotge.