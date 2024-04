La setmana passada se celebraren les II Jornades d’Animació Lectora a La Nucia

La setmana passada va tindre lloc la inauguració de les “II Jornades d’Animació Lectora”, organitzades pel Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de La Nucia i coordinades per Jordi Pla Porta.

La jornada es va desenvolupar els dies 16, 17 i 18 d’abril, a l’auditori de La Nucia. Estes jornades tenen com a objectiu fomentar l'hàbit de la lectura, elaborar recursos i desenvolupar estratègies que afavorisquen la lectura, promoure l'intercanvi d'experiències i recursos en l'àmbit de l'animació lectora, crear el gust i el plaer per la lectura i potenciar els programes de biblioteques escolars i de l’aula.

Per això, es donaren diferents continguts al assistents, molts d’ells professorat d’infantil, primària, secundària i bibliotecaris. Els principals continguts que es tractaren foren: tècniques, estratègies i recursos d'animació lectora, activitats per a fomentar l'hàbit lector i estratègies per dinamitzar les biblioteques dels centres escolars, entre altres.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura va participar en la inauguració de les jornades, en el transcurs de la qual, la seua directora, Rosa Mengual, va presentar totes les campanyes que realitza la Fundació per promoure la lectura. Activitats adreçades al professorat i centres educatius, a les famílies, al personal de biblioteques i llibreries, als tècnics i gestors culturals i als estudiants universitaris.

Campanya en valencià

Les campanyes més destacades per a fomentar l’hàbit lector que realitza l’entitat són: «Llegir en valencià», l’única campanya d’animació lectora que, des de fa anys fomenta la lectura en la nostra llengua i dona a conéixer els costums i les tradicions del poble valencià amb l’edició d’una col·lecció de llibres de lectura fàcil que es distribueixen amb els diaris Levante-EMV pel preu simbòlic d’1 euro.

Una altra campanya amb molta repercussió és la revista «Llegim?», una iniciativa dirigida especialment a les famílies dels xiquets i les xiquetes que actualment cursen Educació Infantil que proporciona idees i estratègies per a fomentar l’hàbit lector en l’àmbit familiar i escolar.

Si vols conéixer totes les activitats que realitza la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura pots visitar el seu web (www.fundaciobromera.org) on trobaràs informació, recursos i formació per a fomentar l’hàbit lector a casa, als centres escolars i a les biblioteques.