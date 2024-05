L'arquitectura a ulls d'infants: A la descoberta de Gaudí a classe

El CEIP Santa Teresa de València tria cada curs un tema que treballar, tant a les aules com de manera conjunta entre tots els nivells, i enguany ha sigut l’arquitectura. Han aprofitat, entre altres, la seua ubicació privilegiada —al Carme— per a fixar-se en els edificis que els envolten.

A més, la seua pròpia escola té una història interessant, doncs era l’antic cinema «El Caro» i manté la seua façana modernista. «Aprofitant este escenari, vam començar a aprendre a classe coses interessants sobre el modernisme», indiquen.

Dins d’este projecte de centre, l’alumnat de 1r de Primària ha continuat indagant i ha treballat especialment la figura d’Antoni Gaudí (1852-1926) i les seues creacions modernistes més conegudes de Barcelona. D’este treball d’aula, la classe de la mestra Diana Bon va crear un conte conjunt que ha sigut un dels relats premiats a l’última edició dels premis Sambori.

En concret, han rebut el Premi Empar Granell, que reconeix el millor projecte didàctic dels treballs d’Infantil i Primària presentats. Per participar cal adjuntar una explicació metodològica, pedagògica, didàctica del treball realitzat dins de l’aula, i així ho van fer.

Alguns dels dibuixos de la classe. / Levante-EMV

En este cas, la classe de 1r va començar a treballar el tema el des del primer trimestre del curs, partint de les idees i de la reflexió de què és una casa i una llar; després van fer a l’aula una línia del temps, des de la prehistòria fins l’arquitectura contemporània, revisant els diferents estils i construccions; van investigar amb les famílies edificis de València i del món; i van fer tot tipus de construccions dins de classe, amb blocs de cartró dur que imiten maons.

A partir de la història del col·le —l’antic cinema fet per Vicente Ferrer Pérez al 1910—, l’alumnat de 5 i 6 anys va anar interessant-se cada vegada més pel modernisme i es van centrar en Gaudí com a màxim exponent modernista. «Davant la bona resposta de l’alumnat», per grups van anar treballant les seues construccions i, així, els xiquets i xiquetes van descobrir el Parc Güell, la Casa Vicens, el Capricho, la Cripta Güell o la Sagrada Família, a més de la Casa Batlló i la Pedrera. Van acabar fent dibuixos —com els que van decorar la porta de classe— i també una xicoteta exposició al centre, diu la mestra.

Un tema que motiva molt

Diana Bon explica que van treballar tant el tema i l’alumnat estava tan predisposat, que van decidir també fer un conte per a presentar-lo al Sambori, certamen al qual li agrada participar a la docent, que també és antiga alumna de l’escola. «Estaven molt motivats i està escrit a l’aula, entre totes i tots, alçant la mà», indica. Ella va anar prenent les notes de totes les idees que deia cada alumne i va donar forma a la història. «Van pensar en una porta màgica que et transporta a Barcelona, fins el Parc Güell, on els xiquets coneixen al drac i, amb ell, volen per la ciutat per a vore la resta d’edificis i a Gaudí, a qui ajuden a construir la Sagrada Família», relata.

«La gràcia del premi és que és al projecte didàctic i a la feina que hi ha darrere i que l’envolta, no vaig haver de triar un conte de només un alumne de la classe, com en altres categories», diu. «Gaudí és ideal per a treballar amb xiquets menuts, per les formes, els colors, la seua inspiració en la natura... Els crida molt l’atenció d’una forma visual i, quan aprofundixes, aprenen de seguida a establir relacions entre els elements de l’estil i els edificis que troben al seu voltant», explica Bon.

Diana Bon. / Levante-EMV

Per exemple, assegura que a València, el trencadís que tant va gastar Gaudí no és estrany per als infants, doncs està en edificis com els de la Ciutat de les Arts i les Ciències, el Mercat Central o l’Estació del Nord. «Parlar d’arquitectura els encanta i amb la seua innocència troben més coses que els adults i d’una forma més senzilla i ràpida, al no tindre una ment tan quadriculada com la dels adults», apunta.

Però com explicar l’arquitectura a alumnat que acaba de passar d’Infantil? Diana Bon afirma que treballa d’una forma «poc tecnològica, amb molt de suport visual però no interactiu» i destaca sobretot les «ganes de transmetre» i la «il·lusió de fer el que fas». Però, a més, «moltes persones pensen que els xiquets no són capaços de comprendre i de tractar continguts que sembla que són per a adults, i jo sóc partidària de trencar este mite i de deixar de dir que hi ha coses que són ‘de majors’».

«L’arquitectura és magnífica perquè aprenen a estimar i interessar-se pel seu entorn, per viatjar, conéixer altres cultures... i hem transmés eixa emoció a partir d’imatges, vídeos i contes, sent les famílies partícips de tot això», apunta.

Així, durant tot el curs han estat fent tasques d’investigació, exposicions orals, treballs grupals i cooperatius... i, a més del conte, també un mural sobre Gaudí i la seua vida i un altre sobre la Sagrada Família, com a resultat de tota la recerca que van fer els xiquets i xiquetes, que no van dubtar en dibuixar la seua visió particular dels edificis més emblemàtics de la internacional artista.