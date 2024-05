Memòria democràtica a les aules: estudiants de dos instituts viatgen a la França dels exiliats espanyols

Fer un exercici de memòria sovint és complicat, però a la par que necessari. Més si es tracta de fets que han marcat la història i el futur de generacions, però que no s’han viscut. Queden els relats i un fum d’històries protagonitzades per ciutadans anònims. Per això, un grup de professors i estudiants de dos instituts d’Alaquàs han refet, de manera testimonial, el camí cap al sud França, dins del projecte «Camins de l’exili. Alaquàs-Perpinyà», en un intercanvi amb estudiants francesos.

Una trentena d’alumnes dels IES Clara Campoamor i Doctor Faustí Barberà d’Alaquàs han participat en l’activitat, que els ha portat —junt amb el seu professorat— a recórrer alguns dels punts pels quals fa 85 anys van passar milers d’espanyols que acabaren exiliant-se a França el 1939, buscant refugi i seguretat.

Esta coneguda com a «ruta de la Retirada» passa pels Pirineus Orientals i té alguns punts marcats, com el pas fronterer de Le Perthus o els llocs on, a les acaballes de la guerra civil espanyola, estaven els camps de concentració d’Argelès-sur-Mer i Rivesaltes.

Argelès. / Levante-EMV

Com explica el professorat implicat, «Camins de l’exili» ha sigut una «experiència immersiva en la memòria democràtica». Durant cinc dies, l’alumnat valencià de 4t d’ESO i Batxillerat ha recorregut diversos llocs històrics relacionats amb esta època.

A més dels ja esmentats, han estat també a la tomba d’Antonio Machado (a Colliure), a l’edifici de la Maternitat d’Elna (que va atendre a dones embarassades) i a museus com el MUME de la Jonquera, entre altres.

«Esta experiència ha oferit una oportunitat única per connectar-se emocionalment amb els esdeveniments històrics i entendre el pes de la memòria col·lectiva en el present», diuen.

Des de l’IES Doctor Faustí Barberà d’Alaquàs, Paco Teruel, professor d’Història, considera que és «molt important estudiar la Guerra Civil, sobretot a 4t d’ESO [la fi dels estudis obligatoris], perquè si en eixe curs no aprenen sobre la Guerra Civil, molts ja no ho fan si no continuen Batxillerat». Assegura que l’alumnat que ha participat en el viatge «està molt compromés» i «interessat per aprendre història».

«Havien tractat el tema a classe però desconeixien la gravetat de l’exili i el gran nombre d’espanyols que fugiren», apunta el professor, que també destaca que en arribar a Perpinyà, es van trobar en la sorpresa de què alguns dels estudiants francesos del Lycée François Arago que els acolliren a casa tenien històries familiars relacionades amb la Guerra Civil o eren descendents d’espanyols, el que els va permetre aprendre encara més des d’un altre punt de vista.

Paco Teruel afirma que projectes com este servixen per a «aprendre de la democràcia i què significa».

Un dels camps de concentració on van estar els espanyols. / Levante-EMV

Per la seua part, María José de la Rosa Ortiz, professora d’Història de l’IES Clara Campoamor defensa que la memòria «ha d’estar viva» i esta de l’exili quan va caure la II República i va guanyar el franquisme «és un part de la història que sempre ha estat oblidada i s’ha intentat tapar». «Però forma part de la història i per a poder entendre el present i tindre una visió crítica del que som, cal valorar-ho. La democràcia els va costar moltíssim a les generacions anteriors i això hem de cuidar-ho, és una responsabilitat nostra, de tots», afirma.

Per això, considera que la memòria «és una qüestió que tots els anys s’ha de tractar en les aules, tot i que està a les últimes pàgines del temari». En este projecte, explica que es van proposar «seguir les passes dels exiliats i fer parades en llocs destacats com camps de concentració, memorials o els cementeris...». «És una experiència immersiva en la qual l’alumnat ha conegut esta part de la història, a la vegada que ha fet un intercanvi amb l’alumnat francés», apunta. De fet, tots els estudiants valencians participants cursen l’optativa de Francés.

Aprendre d'una manera vivencial

La docent reconeix que els joves estudiants, han tingut una reacció «crítica» en capbussar-se en este passatge de la història i, sobretot, «s’han posat en la pell i els ha arribat molt, perquè no coneixien ‘la retirada’ ni estos camps de concentració», afegix. La professora també destaca que «d’una manera vivencial tots aprenen molt més», però no només els estudiants sinó també el professorat. «Ha sigut un luxe haver impartit classes en estos llocs», conclou.

Ambdós centres educatius que han fet este projecte conjuntament acostumen a tractar la memòria democràtica a les aules. El Faustí Barberà tracta el tema des de 2020, sempre amb algun projecte cada curs, com el «Camins a l’exili» actual, i ja han guanyat un dels premis de «La memòria a l’escola» que impulsa la Diputació de València.

La maternitat d'Elna, al fons. / Levante-EMV

Per la seua part, el Clara Campoamor també aposta per la memòria democràtica i justament van guanyar el premi en l’edició de 2023 i han desenvolupat el projecte de centre «Fent memòria amb les dones del Clara» en el qual, a partir del còmic "Regreso al edén" de Paco Roca, han recuperat històries de les àvies de l’alumnat durant la Guerra Civil, el franquisme i la transició.

A més, per a contextualitzar tot este projecte és on entren altres activitats que també han fet amb diferents grups, com en este cas el viatge a França.

Des dels dos instituts públics asseguren que este capítol de la història espanyola és «un recordatori de la fragilitat de la democràcia i els drets humans en temps de conflicte i guerra», a més d’un viatge al passat «amb molta càrrega emocional i profundament impactant». Junt amb Paco Teruel i María José de la Rosa, també han participat els professors Goyi Núñez, Natalia Casalta, Santa Domínguez, Pedro Martínez i Jordi Martorell.