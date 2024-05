Èxit de la donació de sang organitzada per l’alumnat a Burjassot

La Secció de l’IES Federica Montseny de Burjassot ha desenvolupat durant tot el curs un Projecte d’Innovació i Investigació Educativa Global, autoritzat per la Conselleria d’Educació, amb la participació de la totalitat del claustre de professorat, de les Residències Socioeducatives de la Colònia Sant Vicent Ferrer, Mariano Ribera, Pi i Margall i Cabanyal, del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana i de la comunitat educativa.

L’intens treball de molts mesos va culminar el passat 16 de maig, amb l’organització d’una campanya solidària de donació de sang en la Sala d’actes de la Colònia Sant Vicent Ferrer. En dos torns horaris de matí i vesprada, els i les professionals del Centre de Transfusions van desenvolupar un treball impecable i professional en el qual es van aconseguir un total de 109 donacions de sang, sent 34 d’elles, donants per primera vegada.

Des de les 8:00 hores, professorat, educadors i educadores i equips tècnics van preparar els diferents espais per a rebre a les persones donants; també hi havia un estand de ràdio amb entrevistes en directe; un espai con l’alumnat repartia els detalls que havia preparat per a les persones solidàries i unes taules de «dolç i salat» per a recuperar forces després de donar sang, amb gominoles, sucs i café. A més, entre altres, van rebre la visita de la Directora General de Família, Infància i Adolescència, Elena Albalat.

Segon curs amb el projecte

És el segon any consecutiu que la Secció de l’IES Federica Montseny de Burjassot organitza una jornada de donació de sang com a Projecte d’Aprenentatge-Servei (ApS). En el disseny del projecte es van considerar tres eixos fonamentals: la connexió curricular de totes les activitats i tasques plantejades; l’acció educativa basada en les evidències científiques i la metodologia d’ApS amb un producte final, en què l’alumnat desenvolupe competències; l’augment de l’aprenentatge instrumental i el desenvolupament de valors solidaris que contribuisquen a la transformació i la millora social.

Mural. / Levante-EMV

A classe es va preparar tot: logotip, eslògan, flyers, pancartes, samarretes, borses, un comptador amb leds que anava registrant les donacions... A més, al saló d’actes s’havien exposat els treballs fets per l’alumnat de manera interdisciplinària, com el mapa per autonomia amb dades de transfusions de sang; refranys i llegendes al voltant de la sang; o sobre l’aparell circulatori, entre molts altres.

Cal destacar la motivació, il·lusió, implicació i compromís de l’alumnat i professorat amb el projecte desenvolupat; a més del treball incansable de l’equip de professionals del Centre de Transfusió. A la donació van acudir professionals de les diferents institucions, professorat, personal d’administració i serveis, educadors i veïns de la localitat que van voler realitzar la seua contribució solidària.