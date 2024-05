La Lliga Oficial de Colpbol s’acomiada de la temporada

La Lliga Oficial de Colpbol (LOC) ha aglutinat durant la temporada 2023-24 més de 80 jornades de competició al llarg i ample de la Comunitat Valenciana amb una participació total de 4.000 esportistes de 50 municipis i en edat escolar. Una vegada celebrada la primera de les sèries finals a principi de mes, a Novelda, esta setmana estan disputant-se la resta: dilluns van ser a Alginet; ahir i hui, a Meliana; i demà i divendres, a Burjassot.

Estes jornades finals arriben després de tot un curs de competicions i s’organitzen baix els principis de l’Associació Esportiva Colpbol en col·laboració amb la Conselleria de Cultura i Esport. Més de 100 centres educatius de la majoria de comarques valencianes han participat en els Jocs Esportius, destacant també el seu paper com a agent de cohesió social, lligat als seus valors d’inclusió, cooperació i igualtat, així com de vertebració del territori.

Rècords de participació

Any a any la competició oficial de Colpbol bat rècords de participació i repercussió i este curs la Comunitat Valenciana ha estat àmpliament coberta per la competició, amb la fase pròpia a la província d’Alacant, amb seus en ciutats com a Callosa, Elx, Ibi, Sant Joan d’Alacant, Novelda, Castalla o Pilar de la Horadada; a les comarques de Castelló en llocs com Onda; i, per descomptat, a la província de València amb desenes d’escenaris com Requena, Carcaixent, Port de Sagunt, Mislata, Manuel, Algemesí, Manises, Benifaió, Albuixech, Burjassot, Vilamarxant, Casinos, Riba-roja, Massamagrell… o València, en distintes seus als seus barris.

Estes finals de Colpbol —que arriben a la 26a edició—, posen el colofó a la temporada i comptaran, una edició més, amb la participació de persones amb diversitat funcional, integrades en equips de centres ordinaris, en Centres d’Educació Especial, o equips de centres ocupacionals, com el de la Costera de Xàtiva, formats per jugadors i jugadores amb diversitat funcional intel·lectual, i que participen integrats en la competició general.

Este maig és el mes del colpbol ja que, a banda d’estes finals autonòmiques dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, recentment s’ha celebrat també el Campionat d’Espanya de Colpbol 2024, del 2 al 5 de maig a València i Meliana.

El colofó a la temporada tindrà lloc a juny, com cada any, amb el Campus de Colpbol que té obertes les inscripcions. A més, del 23 al 25 de juny se realitzará la quarta edició de la València Colpbol Cup, una competició més enllà de l’àmbit escolar en què també es posa en pràctica este esport d’equip singular, mixt, inclusiu i altament cooperatiu.