Receptes d'aprenentatge: Tallers per a escolars per a aprendre a menjar saludable i sostenible

Mig centenar d’escolars ahir se van vestir amb el davantal de cuiners i el barret de xefs i es van posar ‘mans a la massa’ a l’Antic Mercat de Torrent. La iniciativa «Cocinando con ciencia» de la Universitat Politècnica de València (UPV) va donar l’oportunitat a xiquets i xiquetes dels CEIP Antonio Machado, Lope de Vega i Juan XXIII de preparar un menú saludable i d’aprendre a fer diferents elaboracions, amb motiu del Dia Nacional de la Nutrició, que es commemora cada 28 de maig.

La data servix, en el cas dels escolars, per a conscienciar i transmetre bons hàbits entorn de l’alimentació que puguen, després, explicar i replicar amb les seues famílies. A més de les nocions teòriques o els tallers més habituals, la iniciativa que es realitza des de fa una dècada posa als infants com a protagonistes del seu aprenentatge, sent ells els que preparen les elaboracions, en este cas junt amb el xef valencià Lluís Penyafort Raga i l’assessorament de Purificació García, professora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica de la UPV.

«El lema d’enguany és ‘Alimentació saludable per a una vida sostenible’ i intentem que es consciencien. Per a aprendre a menjar cal aprendre a cuinar, perquè t’integres molt més en els productes que treballes i quan un aliment no t’agrada, tens més intenció de provar-lo si el cuines i el transformes», diu García. «Per a aprendre a cuinar, també cal aprendre a comprar, i tot té un impacte directe en el medi ambient», indica. Per a Purificació García, acò últim és important, perquè si els més menuts aprenen a comprar, «també estan aprenent quins són els productes de temporada». Tot «té un impacte positiu tant en la salut nostra com en la del planeta», afirma.

Un dels grups, tallant aliments. / Levante-EMV

Fent els tallers en què són els mateixos escolars els que cuinen el menjar que després s’emportaren a casa, «ells estan preparant el producte, l’estan tocant i això el que fa és integrar-los en la cuina, que no siga una cosa que només fa ton pare, ta mare o els iaios», afegix.

Este punt és el que destaca al xef que ahir els va acompanyar i guiar en cada pas del menú. «El més important és la motivació i s’ha d’animar als xiquets a que entren en la cuina, que abans era el lloc al voltant del que tot girava a casa, i ara cada vegada menys, i ho hem de recuperar».

«A la cuina han d’entrar i no van a molestar ni van a fer-se mal, tot el contrari, s’ho poden passar pipa. Si un xiquet es divertix i s’involucra cuinant, possiblement li agraden molts més menjars i seran més conscients del que mengen...», explica. A més, «si ho acompanyem de diversió i alegria i de menjar tots junts, s’interessaran més encara», assegura.

Higiene, ordre i ciència

Per a Lluís Penyafort Raga, la cuina està plena d’aprenentatges. «El primer, la higiene; el segon l’ordre; i el tercer, la ciència, perquè la cuina és física i química... a més de la satisfacció personal de vore que el que fas t’ho pots menjar, pel que es tanca el cicle: tu t’esforces, et cuides i eres conscient de l’entorn en el qual vius. És una disciplina que agafa totes les disciplines», apunta sobre la cuina.

«Poden fer moltes més tasques de les que pensem, són molt més hàbils i saben cuinar més del que sembla, simplement cal obrir-los el camp de la cuina», reitera sobre els xiquets.

En esta edició, els xicotets xefs han fet un menú inspirat en un viatge per la Mediterrània: una ensalada ‘mullador’ amb tocs de Grècia; una coca amb esgarrat valencià; i un pastisset semblant a la dolça baklava magrebina.

Un dels moments del taller. / Loyola Pérez de Villegas

Els més menuts es van encarregar de totes les elaboracions, que després es van emportar a casa.Van picar les verdures per a l’ensalada; van muntar els ingredients de les coques sobre la base de cacauets; i van preparar els fruits secs amb mel i espècies per a les postres. D’esta manera, seguint les indicacions, van aprendre a tallar els productes, van emprar un ratllador o una manga pastissera, entre altres elements que hi ha a les cuines.

«Estem acostumats a explicar-los de forma teòrica o amb vídeos, però la part de la cuina i l’alimentació saludable, si no és vivencial com este taller, es perd», afirma María José Tevar, mestra del CEIP Antonio Machado. «Venien molt motivats i molt contents i després d’estar embrutant-se les mans, han dit que els agrada i que volen fer-ho al col·le», assegura.

«A través dels ODS ho treballem a classe i fem un eix vertebrador per a parlar no només d’un menú saludable, sinó de per què ho és i de l’alimentació mediterrània, lligant-ho també a la geografia, a on viuen i a què hi ha de proximitat», afegix la docent. Alba, Inas o Arkan són alguns dels estudiants que van participar i destacaven que havien aprés a «tallar i picar» verdures, i asseguren que a partir d’ara, ho faran més a casa i tenen clar que «hem de menjar més saludable».

Una de les classes participants. / Loyola Pérez de Villegas.

La UPV és l’organitzadora de l’activitat (a través de l’Escola d’Enginyeria Agronòmica i la Unitat de Cultura Científica), però també estan la Càtedra d’Infància i Adolescència, la Xarxa d’Universitats per la Infància i Adolescència, i l’Ajuntament de Torrent, entre altres, a més dels xefs de Valencia Club Cocina. «Els xiquets i xiquetes han de conéixer els aliments que són sans i que contribuïxen al seu desenvolupament, i a això ajuden estes activitats, que són lúdiques però al mateix temps també són formatives. Cal reivindicar que hi ha menjar bo i sa», diu Vicente Cabedo, director de la càtedra i la xarxa.