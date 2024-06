Descobreix l’espai amb Aula

El Museu de les Ciències oferix diverses exposicions que ajuden a explicar a estudiants de diferents nivells com és ser astronauta o les missions i els programes que hi ha sobre la Lluna. «L’espai» és el reportatge principal de la nova edició d’Aula, el suplement educatiu de Levante-EMV que ix cada dimecres amb el diari. Per a respondre moltes preguntes i divulgar sobre el cosmos, el Museu de les Ciències ha inaugurat recentment tres exposicions: «Up to space. Misión espacial», «La luna al alcance de tus manos» y «Mediterranea», que se sumen a «Marte. La conquista de un sueño».

Altre dels reportatges que els lectors i les lectores podran llegir és l’experiència de l’IES de Vallada (València) al programa de mobilitat Erasmus+ amb un centre italià. En la primera part del programa, els estudiants italians van vindre a València i van conviure amb famílies de Vallada amb l’objectiu principal de millorar la competència en llengua anglesa, així com la competènica digital dins d’un entorn saludable i sostenible. A més a més, els participants del programa pogueren conéixer part de la cultura valenciana i visitar llocs tan emblemàtics com la Ciutat de les Arts i les Ciències i l’Oceanogràfic. En la segona part, els valencians viatjaren fins a Borgonovo Val Tidone. En les dues ciutats la ‘sostenibilitat’ va ocupar una part important dels tallers.

Entre les pàgines d’Aula també es podrà veure l’iniciativa «alaQciència», una mostra científica-tecnològica-matemàtica de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs; un reportatge sobre literatura infantil i juvenil; altre sobre l’Oceanogràfic i l’agenda setmanal.